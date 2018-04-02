Бывший главный тренер футбольного клуба Краснодар Игорь Шалимов прокомментировал свою отставку с поста наставника команды. По словам специалиста, это могло произойти еще осенью прошлого года.

Бывший главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Игорь Шалимов прокомментировал свою отставку с поста наставника команды. По словам специалиста, это могло произойти еще осенью прошлого года.2 апреля на официальном сайте "Краснодара" появилось сообщение с формулировкой "Игорь Шалимов отправлен в отставку". Специалист рассказал, как он к ней отнесся."Мне она по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой "по обоюдному согласию" – это, в принципе, неправда. За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство "Краснодара", — заявил Шалимов, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Думаю, попроси я поменять формулировку – пошли бы навстречу. Но уйти самому – признать, что не справляюсь. Это трусость. А "по соглашению сторон" – позорище. Для меня важно уйти на правде. Благодарен клубу и желаю ему удачи".Кроме того, специалист рассказал о причинах такого решения клуба. "Мы не прогрессируем, не делаем шагов вперед, – отметил он. — Отставка могла произойти прошлой осенью после четырех неудач подряд в чемпионате. Случилась же сейчас – мы могли уступить до нового года "Локомотиву" и "Спартаку" – это лидеры, и поражения можно было принять. Но сейчас не победили "Динамо", потеряли три очка с "Уфой" и не смогли превзойти "Анжи". Понятно, что потребовались какие-то изменения".