Братья-близнецы из хоккейной сборной Швеции Хенрик и Даниэль Седины готовы повесить коньки на гвоздь. Об этом скандинавы объявили незадолго до конца очередного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где 37-летние ветераны выступают в составе клуба Ванкувер Кэнакс.

Братья-близнецы из хоккейной сборной Швеции Хенрик и Даниэль Седины готовы повесить коньки на гвоздь. Об этом скандинавы объявили незадолго до конца очередного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где 37-летние ветераны выступают в составе клуба "Ванкувер Кэнакс"."Мы начали нынешний сезон с мыслями о том, что завершим карьеру по окончании игрового года, — цитирует канадское издание Toronto Sun письмо двух шведов. – Это стало еще очевиднее после бесед со своими семьями по ходу сезона. Сейчас это чувство для нас правильное".Братья за свою карьеру выступали только в двух клубах – шведском "Модо" и "Ванкувере". В Канаду они перебрались в 2000 году и только один раз, во время локаута 2004-2005 гг. возвращались в Швецию. В составе сборной своей страны они становились чемпионами Олимпийских игр в 2006 году и чемпионами мира в 2013-м. В нынешнем сезоне "Кэнакс" занимают предпоследнее место в Западной конференции НХЛ и не попали в плей-офф.