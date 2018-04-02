Средний сын Яны Рудковской Николай Батурин получил известность не только благодаря именитым родителям, но и благодаря собственным способностям – он рэп-исполнитель, уже добившийся признания. 15-летний юноша откровенно поговорил с журналистами.

Средний сын Яны Рудковской Николай Батурин получил известность не только благодаря именитым родителям, но и благодаря собственным способностям – он рэп-исполнитель, уже добившийся признания. 15-летний юноша откровенно поговорил с журналистами.Еще пару лет назад Яна Рудковская называла сына Николая профессиональным футболистом. Однако сейчас юноша всерьез увлекся музыкой. Впрочем, про спорт он не забыл. "Я им занимаюсь, но не так часто, как раньше. Но, бывает, выбираюсь. Я ему все-таки больше четырех лет посвятил", – отметил Батурин.Николай рассказал о личной жизни. Так, юноша признался, что его воспитывали в строгости. "Строго наказывает, если косячу. А я такой ребенок, косячу постоянно. Меня всегда строго воспитывали, родители могут и наказать. Под домашним арестом, бывает, сижу", – признался Николай.У юноши есть старший брат – 16-летний Андрей. Они учатся в одном классе. С младшим – пятилетним Александром – видится нечасто. "Он живет за городом, а я там появляюсь нечасто, максимум на выходных", – пояснил Николай. С отцом Виктором Батуриным у юноши, по его словам, отличные отношения. "Мои родители пытались создать для меня лучшую атмосферу, чтобы я не чувствовал негатива, так что я благодарен им за это", – прокомментировал скандальный развод Рудковской и Батурина сын.Зашла речь и о его отношениях с мужем его матери, прославленным фигуристом Евгением Плющенко. "С отчимом у меня тоже прекрасные отношения. В какой-то степени он мне друг, а в какой-то – выполняет отцовскую функцию", – высказался Николай.Интересно, что о своей личной жизни 15-летний Батурин предпочитает не распространяться. Однако юноша дал понять, что в своем сознании уже сформировал представление о семье. "Идеальная семья – это когда в ней есть полное доверие. Когда ты со своей девушкой или женой – самые лучшие друзья и можете всем друг с другом делиться. Но семью заводить нужно осознанно, не спешить с этим, потому что это как-никак на всю жизнь", – цитирует 15-летнего Николая Батурина .