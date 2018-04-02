Недавно вокруг президента США Дональда Трампа разразился очередной секс-скандал. На этот раз о своих отношениях с нынешним главой Белого дома рассказа модель Playboy Карен Макдугал. По словам женщины, ее роман с миллиардером якобы длился 10 месяцев. Кому и для чего нужно выносить ну суд общественности столь пикантные подробности?

Недавно вокруг президента США Дональда Трампа разразилсяочередной секс-скандал. На этот раз о своих отношениях с нынешним главой Белогодома рассказа модель Playboy Карен Макдугал. По словам женщины, ее роман смиллиардером якобы длился 10 месяцев. Кому и для чего нужно выносить ну судобщественности столь пикантные подробности?Макдугал заявила, что после того, как они с Трампом занялисьсексом, миллиардер попытался ей заплатить. Это стало для нее шоком и оназаплакала. По словам модели, нынешний глава Белого дома встречался с ней будучиуже в браке с Меланьей Трамп.Сейчас же, заявила Макдугал, она признает свои ошибки упросит у первой леди Соединенных Штатов прощения. О факте своей связи с Трампоммодель долго умалчивала, а в 2016 году подписала договор о неразглашении информациив обмен на денежную компенсацию.Раскручивать всевозможные сексуальные скандалы вокруг Трампаначали еще в его бытность кандидатом в президенты. Якобы он позволял себехватать женщин за всевозможные неприличные места, целовать их без разрешения,да и вообще, вел себя как "неотесанный мужлан".Естественно, все эти обвинения моментально были использованыпротив Трампа его соперницей Хиллари Клинтон. Кандидат от Демократическойпартии, когда поняла, что может проиграть президентскую гонку, приняласьактивно использовать тему секс-скандалов против республиканца. После этогорейтинг Трампа серьезно снизился, однако он все-таки смог одержать победу впрезидентской гонке.Победа миллиардера стала громом среди ясного неба дляльвиной доли американского истеблишмента. С поражением своего кандидата онисмирились, но не смирились с тем, что человек, который хочет наладить отношенияс Россией, будет руководить государством в ближайшие годы. Так называемое DeepState – "глубинное государство", принялось вставлять главе Белогодома палки в колеса.Летом прошлого года, всего лишь спустя шесть месяцев послевступления Трампа в должность, Конгресс фактически заставил его подписать законо введении санкций против России за якобы вмешательство в выборы. Более того,нормативно-правовой акт стал явным унижением для Трампа, поскольку сниматьограничения с Москвы президент США теперь не может без одобрениязаконодательного органа. Параллельно вновь начала раскручиваться темасексуальных скандалов, на Трампа вылился очередной поток обвинений.Естественно, ничем не доказанных.То миллиардер якобы хватал за ягодицы 36-летнюю МиндиМакгилливрэй, то политик пытался соблазнить участник конкурса "Юная миссСША". Позже пикантными подробностями о своих отношениях с главой Белогодома поделилась порнозвезда Сторми Дэниелс. По ее словам, она встречалась снынешним главой Белого дома с 2006 по 2010 годы. В то время миллиардер уже былженат на Меланье Трамп. СМИ сообщали, что в 2016 году, в преддвериипрезидентских выборов, адвокаты политика заплатили актрисе 130 тысяч долларовза молчание.Многочисленные сексуальные скандалы, окружающие 45-гопрезидента США, не лучшим образом сказываются на его отношениях с супругой. Какутверждают близкие к семье Трампа источники, Меланья хочет развестись ссупругом. Ее сдерживает лишь общий ребенок – 12-летний Бэррон. Первая леди СШАсчитает, что развод родителей тяжело скажется на мальчике.