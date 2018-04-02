Телеведущая уверена, что с пианисткой актер был счастлив. Екатерина не раз видела, как трогательно Виталина заботилась о кумире миллионов.

Телеведущая уверена, что с пианисткой актер был счастлив. Екатерина не раз видела, как трогательно Виталина заботилась о кумире миллионов.Екатерина Стриженова отдала телевидению более двадцати лет, начав в качестве ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале в 1997 году. Поэтому многих героев экрана, о которых простые люди могут судить только по телешоу, телезвезда знает лично. Например, про актера Армена Джигарханяна и его бывшую жену Виталину Цымбалюк-Романовскую она не раз встречала и в коридорах "Останкино", и на съемочных площадках фильмов, и в театре."История с Арменом Борисовичем – очень яркая и болезненная, – вздыхает Стриженова. – Я его люблю, мы сто лет знакомы, и рекомендации в Союз кинематографистов давал мне именно Джигарханян! Могу сказать одно: когда мы пять лет назад снимались в Ереване в фильме "Домик в сердце", Виталина постоянно была рядом, нежно ухаживала за Арменом Борисовичев, и тогда он был счастлив".Действительно, Виталина готовила народному артисту России диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила его с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. А теперь от многих привычек ему пришлось отказаться.Поэтому Стриженовой неприятно, что сегодня на молодую киевскую пианистку спустили всех собак. "Что сейчас происходит, никто не до конца не знает", – цитирует звезду Первого канала Она уверена, что бывшие муж и жена разобрались бы между собой быстрее, чем с помощью доброжелателей из телешоу.Напомним, в ноябре прошлого года разгорелся скандал между артистом и его молодой супругой. Начались взаимные обвинения, упреки, шли бесконечные телеэфиры, и в итоге все это вылилось в громкий скандал. Армен Джигарханян остался без квартир и денег, а про деяния Цымбалюк-Романовской рассказывали страшные вещи. Сегодня одна из ее квартир и деньги в банковской ячейке арестованы. Но последнее слово скажет суд.