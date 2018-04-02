Юлия Скрипаль имела право распоряжаться тайным счетом своего погибшего брата Александра. 200 тысяч долларов хранятся в российском банке. Версия покушения на бывшего сотрудника ГРУ из-за тайного наследства, по мнению двоюродной сестры Юлии – самая вероятная.

Юлия Скрипаль имела право распоряжаться тайным счетом своего погибшего брата Александра. 200 тысяч долларов хранятся в российском банке. Версия покушения на бывшего сотрудника ГРУ из-за тайного наследства, по мнению двоюродной сестры Юлии – самая вероятная.Последние данные о состоянии Юлии Скрипаль – пациентка может есть и пить, она сказала несколько слов. Другой информации нет даже у компетентных органов, рассказала журналистам Виктория Скрипаль. По ее словам, МИД России направил Великобритании 68 нот, на которые конкретного ответа не получено."Тут есть еще один факт, о котором никто не знает. В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от Сергея Викторовича, чтобы у нее была возможность распоряжаться тайным счетом ее погибшего брата Александра, унаследованного отцом", – рассказала Виктория корреспонденту "МК". По ее данным, 200 тысяч долларов хранятся в российском банке.Версию о том, что Скрипалей отравили в доме в Солсбери, Виктория называет "чушью". По ее словам, к дому так легко не подобраться. Кроме того, Скрипали держали двух кошек и морских свинок. Если коты еще могли убежать, почуяв неладное, то морские свинки не могли никуда деться – тем не менее, полиция о них ничего не сообщает.Заметила Виктория и еще одну странность в официальных отчетах Скотланд-Ярда. По ее слолвам, гараж в доме был переделан под его кабинет. На первом этаже была столовая, а на втором три спальни. Сергей Скрипаль, когда был один, вообще на второй этаж не поднимался. А сообщается, что изъяли клавиатуру, компьютерную мышь и ручки от двери – что не укладывается в общую картину.Виктория Скрипаль собирается ехать в Лондон и надеется во всем разобраться на месте. Она намерена забрать Юлию на родину. Сергею Скрипалю, даже если он будет в состоянии передвигаться, с Вмкторией не отпустят – у него британское гражданство.