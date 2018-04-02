Продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о воспитании пятилетнего сына Саши, которого они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко зовут Гном Гномычем. Чтобы сделать из мальчика настоящего чемпиона, как его папа, иногда родителям приходится проявлять строгость.

Продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о воспитании пятилетнего сына Саши,которого они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко зовут Гном Гномычем. Чтобы сделатьиз мальчика настоящего чемпиона, как его папа, иногда родителям приходитсяпроявлять строгость.Малыш стоит на коньках едва ли не спеленок. Сейчас у него три тренировки практически каждый день и участие вледовом шоу отца "Щелкунчик 2". Но Яна уверена, что такие нагрузки оправданы,ведь она хочет вырастить из него настоящего мужчину."Чтобы быть лучшим на планете, не нужноребенка жалеть. Саша спортсмен… И к этой нагрузке он готов – чтобы быть лучшимв мире… Я хочу, чтобы мой сын вырос настоящим мужчиной. Мы хотим воспитатьпрежде всего мужчину и хорошего атлета. Если я говорю "мужчину", этозначит и человека: порядочного, честного, образованного", – цитируетРудковскую Spletnik. Для достижения этой целипорой приходится "надевать" ежовые рукавицы.Материал дополняется