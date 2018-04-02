Продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о воспитании пятилетнего сына Саши,
которого они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко зовут Гном Гномычем. Чтобы сделать
из мальчика настоящего чемпиона, как его папа, иногда родителям приходится
проявлять строгость.
Продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о воспитании пятилетнего сына Саши,
которого они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко зовут Гном Гномычем. Чтобы сделать
из мальчика настоящего чемпиона, как его папа, иногда родителям приходится
проявлять строгость.
Малыш стоит на коньках едва ли не с
пеленок. Сейчас у него три тренировки практически каждый день и участие в
ледовом шоу отца "Щелкунчик 2". Но Яна уверена, что такие нагрузки оправданы,
ведь она хочет вырастить из него настоящего мужчину.
"Чтобы быть лучшим на планете, не нужно
ребенка жалеть. Саша спортсмен… И к этой нагрузке он готов – чтобы быть лучшим
в мире… Я хочу, чтобы мой сын вырос настоящим мужчиной. Мы хотим воспитать
прежде всего мужчину и хорошего атлета. Если я говорю "мужчину", это
значит и человека: порядочного, честного, образованного", – цитирует
Рудковскую Spletnik. Для достижения этой цели
порой приходится "надевать" ежовые рукавицы.
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