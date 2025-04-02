Пока одни сотрудники МЧС тушат сухостой, другим приходится следить за рыбаками, которые то и дело норовят выйти на весенний лёд.

Ушли под водуВо Владимирской области за последние несколько дней произошло сразу несколько трагичных случаев гибели людей, провалившихся под лёд. Всего с начала года произошло пять случаев, четверо из погибших – рыбаки, один – несовершеннолетний.29 марта в 13:30 поступило сообщение о том, что в деревне Козлово на озере Юхора утонул мужчина 1962 года рождения. Во время рыбалки он провалился под лёдИз воды тело погибшего извлекли сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области, спасательной станции «Вязники».А вот другой случай: 23 марта около 17 часов 16-летний юноша вышел на озеро Грязнуха в заводи реки Оки у Слободского пляжа округа Муром. Как рассказали в Следкоме по Владимирской области, перед произошедшим молодой человек созванивался с приятелем, рассказал, где находится, и заверил, что лёд достаточно крепкий, чтобы по нему гулять. После этого произошло непоправимое: тонкая весенняя корка треснула, парень провалился под лёд и утонул. Его тело было извлечено со дна водоёма 24 марта. В ГУ МЧС подчёркивают, что в этом месте был установлен аншлаг.Вечером 24 марта спасателям поступило сообщение о том, что в селе Андреевское в Юрьев-Польском районе на реке Яхроме утонул мужчина. Полицейские извлекли из воды погибшего через три часа — им оказался 61-летний житель города Владимира. По предварительной информации, мужчина уехал на рыбалку. Неподалёку от места гибели спасатели нашли машину мужчины и его рыболовные снасти.Ещё одной жертвой тонкого льда стал меленковец 1955 года рождения. Заявление поступило 21 марта. Со слов заявителя, мужчина рыбачил на льду Урвановского озера, после чего пропал, но вещи его остались на месте.Поисковые работы проводили сотрудники поисковой спасательной станции«Муром». Тело обнаружили 22 марта.2 февраля недалеко от лодочной станции в реке Оке в Муроме обнаружили тело 28-летнего мужчины. Как сообщают в СУ СКР региона, видимых следов криминальной смерти нет.По информации нашего источника, 31 января мужчина, поругавшись с женой, ушёл из дома. Позднее он набрал номер супруги и сообщил, что ходил по Оке, провалился и теперь весь мокрый. При этом голос у него был нетрезвым. Перепуганная женщина обратилась в полицию. Но живым его найти уже не удалось.В настоящее время практически все водоёмы области освободились ото льда, тонкий опасный лёд сохраняется лишь на мелких закрытых прудах и в затонах рек.На прошлой неделе сотрудники ГИМС побывали на двух водоёмах, где обычно соби­раются рыбаки, – на водохранилище Содышка и на пруду Семязино. К счастью, любителей рыбалки там не обнаружили.Тем не менее специалисты призывают жителей Владимирской области не выходить на весенний лёд, который уже не способен выдержать вес человека.Спалил соседские хозпостройкиПока сотрудники ГИМС следят за тем, чтобы граждане не выходили в опасную зону, их коллеги из МЧС активно борются с палами сухостоя. Всего с начала года на территории региона произошло более 300 пожаров сухой растительности на площади более 250 гектаров. За нарушение мер пожарной безопасности при разведении костров, сжигании мусора и за содержание территорий в пожароопасном состоянии сотрудники ведомства составили 53 протокола об административных правонарушениях. 47 виновников были наказаны предупреждениями, а шесть поджигателей – штрафами на общую сумму 80 тысяч руб­лей.Одним из нарушителей был житель Ковровского района. 23 марта около 13:30 поступило сообщение о том, что горит хозяйственная постройка в деревне Широково. Как выяснилось позже, пожар произошёл по вине соседа, который сжигал на своём участке мусор. Когда костёр потух, мужчина уехал в город, не убедившись, что угли остыли. Ветер их снова раздул, сухая трава вокруг костра, которую ковровчанин не убрал, быстро разгорелась, огонь распространился на соседний участок и перешёл на хозяйственную постройку. Из-за собственных халатных действий виновник был привлечён к административной ответственности в виде штрафа 40 тысяч рублей.Сжигать можно, но осторожноМЧС просит в сухую и ветреную погоду не разводить костры и не сжигать траву или мусор на участках – лучше отвозить отходы на свалки. В безветренную погоду можно разводить огонь, но по правилам пожарной безопасности.Делать это нужно в яме (не меньше 30 см глубиной и не больше метра в диаметре) или металлической ёмкости. Вокруг должно быть также безопасно:– на участках и в СНТ: 15 метров до построек, 10 метров вокруг очистить от всего, что горит, и сделать полосу из земли или песка шириной не меньше 40 см;– в металлической ёмкости: расстояния можно уменьшить вдвое, полоса не нужна, но необходимо запастись крышкой, чтобы закрыть ёмкость;– мангал должен быть расположен в пяти метрах от построек, кроме того, два метра вокруг него необходимо очистить.Ещё нужно держать под рукой огнетушитель и телефон, чтобы в случае необходимости быстро вызвать пожарных. Также нельзя ни при каком условии оставлять огонь без присмотра.Кстати1 апреля во Владимирской области начался пожароопасный сезон – 2025, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. С этого дня все лесопожарные силы и средства перевели в режим готовности, региональная диспетчерская служба Министерства лесного хозяйства перешла на круглосуточный режим работы, начали выполняться наземное и авиационное патрулирование.Если вы стали свидетелем возникновения лесных пожаров или иных нарушений лесного законодательства, сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу по круглосуточным номерам: 8-800-100-94-00, (8 4922)45-90-06 или 45-90-02. Также для этого можно воспользоваться мобильным приложением «Берегите лес», приложив фото проблемы и координаты места.