Сотрудники полиции вместе со школьниками и работниками лесничества высадили 4 000 саженцев сосны.

В конце апреля по всей стране проходит традиционная акция «Всероссийский день посадки леса». Ковровские полицейские ежегодно принимают в ней участие. Этот год не стал исключением. Накануне майских выходных сотрудники МО МВД России «Ковровский» совместно с членами общественного совета, представителями ветеранской организации, воспитанниками Крутовской средней образовательной школы и работниками местного лесничества отправились на одну из лесных делянок, специально подготовленных для посадки молодых деревьев.После предварительного инструктажа все вместе приступили к высадке. За несколько часов работы участок пополнился 4 000 новых саженцев сосны.По завершению работы начальник отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Максим Десятов провел с присутствующими профилактическую беседу, призвав бережно относиться к природным богатствам. Максим Адольфович напомнил, что уничтожение или повреждение, в частности, нанесение вреда лесным насаждениям из-за нарушения правил пожарной безопасности, может привести к административной и уголовной ответственности.