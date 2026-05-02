По обвинению в кражах велосипедов перед судом предстанут 38-летний и 40-летний жители Мурома. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Первый фигурант похитил двухколёсный транспорт за 24 тыс. рублей, который стоял в подъезде жилого дома и был пристёгнут тросовым замком. Обвиняемый применил пассатижи и укатил на чужом велосипеде к себе домой.Отмечается, что на допросе горожанин во всём признался. Украденное имущество возвращено владельцу.Второй фигурант стащил велосипед с парковки у местного магазина. В этом случае инструмент мужчине не понадобился: обвиняемый порвал тросовый замок голыми руками. Причинённый ущерб составил более 31 тыс. рублей.Уголовные дела в отношении обоих граждан уже переданы в суд.