Екатерина Климова пришла в студию программы Однажды. Актриса рассказа как ей удается совмещать карьеру и материнство. А также призналась, что не все ее дети были запланированы.

Екатерина Климова пришла в студию программы "Однажды". Актриса рассказа как ей удается совмещать карьеру и материнство. А также призналась, что не все ее дети были запланированы.Екатерина посетовала, что быть многодетной матерью очень тяжело. Однако у актрисы никогда не возникало даже мыслей о том, чтобы сделать аборт."Я православный человек и верю, что такие решения должен принимать только Бог. Какое я имею право распоряжаться чужими судьбами?" – пояснила она.При этом Климова призналась, что не каждый ее ребенок был запланированным. "Наверное, для меня не существует какого-то идеального метода предохранения. Но раз этот подарок был сделан, его нужно принять", – откровенно заявила Екатерина.По словам звезды, порой у нее не хватает времени на общение с детьми. Но Климова не может жить без профессии, поэтому вынуждена совмещать карьеру и материнство."Это только со стороны кажется, что круто быть успешной женщиной и мамой. На самом деле это не так. Совмещать две эти ипостаси очень тяжело. Я думаю, что это надо делать лишь в том случае, если вы не можете существовать без профессии", – отметила Екатерина.Уходя в декрет актриса не боялась, что останется без дела. "Я всегда знала, что у меня будут другие роли, будет работа, ведь без нее я просто не могу", – поделилась Климова.Напомним, что Екатерине 40 лет, у нее четыре ребенка от трех браков. Две девочки и два мальчика – Елизавета Хорошилова, Корней Петренко, Матвей Петренко и Бэлла Месхи.