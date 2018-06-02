В отношении троих студентов Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (Вандализм).

В отношении троих студентов Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ ("Вандализм").Молодые люди нанесли на рекламную тумбу, установленную неподалеку от станции "Университет" Московского метрополитена, надпись "Нет фан-зоне". По данным осведомленного источника, противоправные действия были произведены в рамках протестной акции, направленной против размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу FIFA у комплекса университетских зданий. В результате нанесения надписи рекламная тумба была приведена в негодность, ущерб от действий протестующих составил 65 тысяч рублей, передает "Интерфакс".Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции. После установления всех обстоятельств произошедшего и возбуждения уголовного дела они были отпущены из отделения полиции.