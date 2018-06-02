Полицейские проводят профилактические беседы с гражданами и вручают памятки с необходимой информацией по профилактике и предупреждению мошенничества и краж.

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Максим Цепелев принял участие в собрании жителей дома, расположенного на улице Михайловская в городе Владимире.На встрече с жителями своего административного участка полицейский провел профилактическую беседу, в ходе которой затронул актуальные на сегодняшний день проблемы: различные виды мошенничеств, кражи личного имущества граждан, в том числе участившиеся с наступлением лета кражи велосипедов.Участковый разъяснил гражданам основные меры безопасности и дал простые, но действенные рекомендации, позволяющие гражданам обезопасить себя от преступных посягательств и сохранить свое имущество.Полицейский попросил присутствующих довести эту информацию до своих пожилых родственников и соседей, которые не смогли присутствовать на встрече. А чтобы нужная информация всегда была под рукой, участковый уполномоченный полиции вручил местным жителям информационные буклеты.Присутствующие обсудили вопросы оперативного взаимодействия с полицией, касающиеся своевременного информирования о преступлениях и правонарушениях в жилом секторе. В ходе встречи все желающие смогли задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ от сотрудника полиции.