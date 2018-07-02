Испытания новейших гиперзвковых ракет пройдут на дальнем бомбардировщике Ту-22м3. Об этом сообщил источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе.

Испытания новейших гиперзвковых ракет пройдут на дальнем бомбардировщике Ту-22м3. Об этом сообщил источник ТАСС в российском оборонно-промышленномкомплексе."Кинжал" испытают на Ту-22М3", - сказал собеседник агентства. При этом ондобавил, что на одном самолете испытают сразу несколько гиперзвуковых ракет.При этом источник не назвал сроков проведения испытаний.В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести только однугиперзвуковую ракету.Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенныйдля поражения наземных и морских целей. Он принят на вооружение в 1989 году.В России и СССР было построено около 500 самолетов Ту-22М различныхмодификаций. Ведутся работы над новой версией, которая должна совершить своипервый полет уже в августе