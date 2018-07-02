Испытания новейших гиперзвковых ракет пройдут на дальнем бомбардировщике Ту-22м3. Об этом сообщил источник ТАСС в российском оборонно-промышленном
комплексе.
Испытания новейших гиперзвковых ракет пройдут на дальнем бомбардировщике Ту-
22м3. Об этом сообщил источник ТАСС в российском оборонно-промышленном
комплексе.
"Кинжал" испытают на Ту-22М3", - сказал собеседник агентства. При этом он
добавил, что на одном самолете испытают сразу несколько гиперзвуковых ракет.
При этом источник не назвал сроков проведения испытаний.
В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести только одну
гиперзвуковую ракету.
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный
для поражения наземных и морских целей. Он принят на вооружение в 1989 году.
В России и СССР было построено около 500 самолетов Ту-22М различных
модификаций. Ведутся работы над новой версией, которая должна совершить свои
первый полет уже в августе