Режиссерской работе во время съемок матче Испания – Россия в 1/8 ЧМ по футболу можно только аплодировать. Камеры не только фиксировали все происходящее в Лужниках с разных ракурсов, создавая полную иллюзию вовлечения зрителей в игру, но и выхватывали самых колоритных зрителей на матче.

Режиссерской работе во время съемок матче Испания – Россия в 1/8 ЧМ по футболу можно только аплодировать. Камеры не только фиксировали все происходящее в "Лужниках" с разных ракурсов, создавая полную иллюзию вовлечения зрителей в игру, но и выхватывали самых колоритных зрителей на матче.На 101 минуте матча, когда напряжение в воздухе можно было резать ножом, на экранах телевизоров миллионов болельщиков вдруг появилась троица тучных людей в русских лубочных кокошниках, безмятежно жующие хот-доги. Казалось, им было плевать на дополнительное время, пенальти и на судьбу сборной России, которая решалась в эти минуты. Как говорится, война – войной, а обед по распорядку.И зрители у экранов рухнули от хохота. Эти несколько секунд в трансляции были нужны, чтобы люди выдохнули, перестали сжимать до побеления кулаки и хвататься за сердце.А уже спустя несколько часов после трансляции эта жующая троица превратилась в главный мем дня – появилось масса шуток и фотожаб с ними. В соцсетях, например, шутили, что кадр из "Лужников" можно описать обращением к сборной России: "Играйте так, как мы за вас жрем". Казалось, что популярностью эта троица побилп самого голкипера российской сборной Игоря Акинфеева, чей сейв в серии пенальти в матче 1/8 финала турнира против Испании FIFA признало моментом дня.Поклонники футбола тут же стали искать информацию о том, кто эти люди в кокошниках и с хот-догами, лучше всего олицетворяющие собой и нашу страну, и сам Чемпионат мира. Знакомьтесь: дизайнер Инна Каленская,ее муж Дмитрий Гнатюк, работающий в компании "ИМА-Пресс" (холдинг "ИМА" его брата Андрея Гнатюка – крупный получатель госконтрактов, например, который занимался освещением президентских выборов и ведет избирательную кампанию Сергея Собянина) и их племянник – владелец бара Юрий Гнатюк.Того, что в одночасье станут мировыми звездами, они, конечно, не ожидали. Теперь их узнают в метро, делают с ними селфи, просят об интервью. Как говорят, на Первом канале даже планируют позвать их в программу "Пусть говорят" и даже в Новогодний голубой огонек."В последний час разрывается телефон. Все нас видели – и в Европе, и в Америке. Очень странно: пришли поболеть за команду, перекусили хот-догов и так все получилось. Мы уже не помним то время, когда бы мы что-то не жевали. В кокошниках мы ходили на матч-открытие, на игру Бразилии и Сербии, но там мы не ели сосисок. Видимо, в этом была проблема. В этот раз взяли хот-догов – и вот он, ключ к успеху. Сосиски, кстати, приносят победу", – цитирует болельщиков в кокошниках телеканал