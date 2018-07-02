Американская корпорация Google в очередной раз оконфузилась из-за Крымского моста. Пользователи Сети заметили, что переправа через Керченский пролив на карте получила обозначение на украинском языке.

Американская корпорация Google в очередной раз оконфузилась из-за Крымского моста. Пользователи Сети заметили, что переправа через Керченский пролив на карте получила обозначение на украинском языке.Сотрудники крупной американской компании, видимо, нашли для себя наиболее "политкорректный" способ обозначить объект на карте. Cо стороны Таманского полуострова мост подписали на русском языке, а ближе к Крыму – по-украински: "Кримський Мiст".Пользователи соцсетей не оставили без внимания данный курьез. Некоторые их них поинтересовались, с какой стати Крымский мост вдруг стал украинским, другие же стали шутить насчет исполнившихся мечтах Киева присвоить себе чужое. "Жители Незалежной наконец-то получили, что хотели. Пусть и виртуально", – веселятся обитатели всемирной паутины.Стоит отметить, что сам Крымский мост появился на Google Maps не сразу. Первое время разработчики продукта будто не замечали объект, по которому к тому времени уже массово двигался транспорт и хлынули потоки туристов, передает .Когда ситуация стала вызывать откровенный смех, мост все-таки появился на карте, однако по нему нельзя было построить маршрут для автомобиля. Несмотря на это, с мая по июнь 2018 года по переправе проследовало более полумиллиона транспортных средств.Напомним, что ранее агентство финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым оказался не принадлежащим ни России, ни Украине. В статье о политической ситуации в странах с развивающимися рынками журналисты выделили Украину желтым цветом, а Россию – темно-серым. Крым, в свою очередь, оказался светло-серым, будто он не входит в предмет исследования.