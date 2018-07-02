В 1908 году цензура запретила премьеру Золотого петушка – слишком смело, слишком дерзко. Потом постановке дали добро, но с условием – осуществить ее не на сцене государственного театра и с купюрами. И все равно о новой опере говорила вся Москва. Спустя 110 лет столичный театр Геликон-опера представил спектакль, который наверняка снова станет предметом обсуждений и споров.
В 1908 году цензура запретила премьеру "Золотого петушка" – слишком смело, слишком дерзко. Потом постановке дали добро, но с условием – осуществить ее не на сцене государственного театра и с купюрами. И все равно о новой опере говорила вся Москва. Спустя 110 лет столичный театр "Геликон-опера" представил спектакль, который наверняка снова станет предметом обсуждений и споров.
"Золотой петушок" версии 2018 года – все та же
обличающая сатира, едкий памфлет на окружающую нас реальность. Кажется, что век
спустя в российском обществе ничего не изменилось – те же пороки, та же
глупость и леность. Именно про это и поставил спектакль Дмитрий Бертман,
перенеся сюжет известной пушкинской сказки в наши дни. Порой казалось, что знакомое всем либретто Владимира Бельского режиссер дописал – слишком уж острым и злободневным оказался спектакль. Ан нет – тот же текст, что использовался при постановке в начале прошлого века.
Жанр оперы определен как опера-небылица. Так что любые
совпадения, как говорится, случайны и непреднамеренны. Но аллюзии более чем
прозрачны.
В бане (где же еще быть властям предержащим!) парится царь
Додон с сыновьями Гвидоном и Афроном да с воеводой Полканом.
Красавицы трут им спины, а мужья решают важный государственный вопрос: "как концы
своих владений оградить от нападений". Ничего, дельного, конечно, Додону никто не посоветует. Недаром
же в постановке он поит Полкана молоком из бутылки – в этом все его отношение
к воеводе и прочему служивому люду.
В сказке Пушкина, как известно, совет держали и бояре. У
Бертмана же это многочисленные чиновники в одинаковых серых костюмах. У них нет
своего мнения, нет политической стратегии ("умерла одна гадалка – на бобах бы
развела") и все, на что они годятся, хвалить Додона на все лады: "Муж совета! Храбрый воин! Вот уж подлинно орел". Без Додона, мол, развалится страна, сильной рукой он держит единое царство свое. Чувствуете намек?
Додону хочется "отдохнуть от ратных дел и покой себе
устроить". Но в ситуации, когда мы "ждем погрома с юга, глядь – ан с востока
лезет рать", а на пьющего воеводу (в спектакле он без бутылки не появляется)
надежды мало, уповать можно лишь на чудо – золотого петушка.
В спектакле эту роль играют и настоящий петух породы
Шабо из столичного зоопарка, и контратенор Кирилл Новохатько. В "Геликоне" он
служит уже два сезона и является его украшением. Прежде он пел в Ростовском государственном музыкальном театре. Как и Юлия
Щербакова, которая блистательно исполняет партию Шемаханской царицы. Эта роль в "Золотом
петушке" – ее 11-я работа в театре под руководством Дмитрия Бертмана.
Шемаханская царица в этом спектакле – звезда ночного стрип-клуба,
вокруг которой вьются атлетические красавцы в золотых облегающих шортах. В этом
же клубе царь Додон найдет своих сыновей, которых отправил за ратными
подвигами, но те не доехали.
Правда, у Пушкина вояки погибли. Здесь же они валетом лежат на диване под действием
наркотиков. В ужасе даже глава оборонного ведомства царства Полкан! "Что за страшная картина! То они, мои два сына, без шеломов и без
лат, оба мертвые лежат, меч вонзивши друг во друга", – поет Додон. А из плеча одного из царевичей в это время вынимают огромный шприц…
Им, конечно, плевать на государство, на отцовские заботы. В
спектакле Гвидон и Афрон путаются с девицами легкого поведения ("Не хотим
терпеть невзгоды, без зазнобушек скучать") и вообще являют собой не самых
добропорядочных персонажей.
Справедливости ради надо заметить, что в опере нет ни
одного положительного персонажа. При этом в руках у народа, который появляется
в нескольких сценах, – иконы. Мол, Бог все простит и на все благословит.
Дмитрий Бертман каждому персонажу знакомой всем сказки
придумывает неожиданную трактовку. Например, ключница Амелфа у него – хитрая
секретарша Додона, эдакий серый кардинал с дальними планами. Ради них она на
все готова – и всю столицу для любимого царя в спальню превратить, и
черносливом в вине накормить, и на столе царском среди многочисленных телефонов
услужливо отдаться.
Эта сцена у Бертмана решена на грани фола. "Здравствуй,
попка! Не привык понимать я твой язык", – поет Додон, поглаживая аппетитные
ягодицы Амелфы. Но кроме роли любовницы, ей ничего не светит – Додон привезет
из военного похода Шемаханскую царицу и объявит ее своей невестой. А с
ней в православный стольный град приедут ярко накрашенные парни ("Гляньте,
братцы, что за люд! Нет каких на свете чуд! Где такие уродились? Хоть бы ночью
не приснились!"), которые попытаются соблазнить вояку Полкана.
В патриархальном
царстве на западных (судя по маякам с надписями I Love Paris) гостей смотрят примерно
как в России на возможность проведения гей-парада, и относятся к ним
соответственно: "Вот и пыжик! Не один. Песьи главы! Исполин!" А с этими
развратниками хлынут в царство, где привыкли к "кваску с мятой,
хмелем, имбирем", заграничные (санкционные?) товары – сыр, хамон, пакеты с
брендовыми тряпками… И каким падким на это добро окажется народец царев!
Этот спектакль – копродукция с Немецкой оперой на Рейне, где он был поставлен еще в 2015 году. Но в России, которая находится в
конфронтации со всем миром, обрел особое звучание. "Как нарочно,
беспокоить нынче стал сосед меня, беспрестанно зло чиня!" – поет царь. В зале все понимают, о чем и о ком идет речь. Но, повторимся, все совпадения
случайны – "бред, мечта, призрак бледный, пустота".
Символичным кажется финал поставленной в "Геликоне" оперы.
"Вечно незабвенный царь, государям государь"
умер, а на смену ему пришел новый – в прежнем обличье. История
началась сначала. Стабильность даже в
сказке "с кровавой развязкой" – во главе угла.