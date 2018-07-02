В 1908 году цензура запретила премьеру Золотого петушка – слишком смело, слишком дерзко. Потом постановке дали добро, но с условием – осуществить ее не на сцене государственного театра и с купюрами. И все равно о новой опере говорила вся Москва. Спустя 110 лет столичный театр Геликон-опера представил спектакль, который наверняка снова станет предметом обсуждений и споров.

В 1908 году цензура запретила премьеру "Золотого петушка" – слишком смело, слишком дерзко. Потом постановке дали добро, но с условием – осуществить ее не на сцене государственного театра и с купюрами. И все равно о новой опере говорила вся Москва. Спустя 110 лет столичный театр "Геликон-опера" представил спектакль, который наверняка снова станет предметом обсуждений и споров."Золотой петушок" версии 2018 года – все та жеобличающая сатира, едкий памфлет на окружающую нас реальность. Кажется, что векспустя в российском обществе ничего не изменилось – те же пороки, та жеглупость и леность. Именно про это и поставил спектакль Дмитрий Бертман,перенеся сюжет известной пушкинской сказки в наши дни. Порой казалось, что знакомое всем либретто Владимира Бельского режиссер дописал – слишком уж острым и злободневным оказался спектакль. Ан нет – тот же текст, что использовался при постановке в начале прошлого века.Жанр оперы определен как опера-небылица. Так что любыесовпадения, как говорится, случайны и непреднамеренны. Но аллюзии более чемпрозрачны.В бане (где же еще быть властям предержащим!) парится царьДодон с сыновьями Гвидоном и Афроном да с воеводой Полканом.Красавицы трут им спины, а мужья решают важный государственный вопрос: "как концысвоих владений оградить от нападений". Ничего, дельного, конечно, Додону никто не посоветует. Недаромже в постановке он поит Полкана молоком из бутылки – в этом все его отношениек воеводе и прочему служивому люду.В сказке Пушкина, как известно, совет держали и бояре. УБертмана же это многочисленные чиновники в одинаковых серых костюмах. У них нетсвоего мнения, нет политической стратегии ("умерла одна гадалка – на бобах быразвела") и все, на что они годятся, хвалить Додона на все лады: "Муж совета! Храбрый воин! Вот уж подлинно орел". Без Додона, мол, развалится страна, сильной рукой он держит единое царство свое. Чувствуете намек?Додону хочется "отдохнуть от ратных дел и покой себеустроить". Но в ситуации, когда мы "ждем погрома с юга, глядь – ан с востокалезет рать", а на пьющего воеводу (в спектакле он без бутылки не появляется)надежды мало, уповать можно лишь на чудо – золотого петушка.В спектакле эту роль играют и настоящий петух породыШабо из столичного зоопарка, и контратенор Кирилл Новохатько. В "Геликоне" онслужит уже два сезона и является его украшением. Прежде он пел в Ростовском государственном музыкальном театре. Как и ЮлияЩербакова, которая блистательно исполняет партию Шемаханской царицы. Эта роль в "Золотомпетушке" – ее 11-я работа в театре под руководством Дмитрия Бертмана.Шемаханская царица в этом спектакле – звезда ночного стрип-клуба,вокруг которой вьются атлетические красавцы в золотых облегающих шортах. В этомже клубе царь Додон найдет своих сыновей, которых отправил за ратнымиподвигами, но те не доехали.Правда, у Пушкина вояки погибли. Здесь же они валетом лежат на диване под действиемнаркотиков. В ужасе даже глава оборонного ведомства царства Полкан! "Что за страшная картина! То они, мои два сына, без шеломов и безлат, оба мертвые лежат, меч вонзивши друг во друга", – поет Додон. А из плеча одного из царевичей в это время вынимают огромный шприц…Им, конечно, плевать на государство, на отцовские заботы. Вспектакле Гвидон и Афрон путаются с девицами легкого поведения ("Не хотимтерпеть невзгоды, без зазнобушек скучать") и вообще являют собой не самыхдобропорядочных персонажей.Справедливости ради надо заметить, что в опере нет ниодного положительного персонажа. При этом в руках у народа, который появляетсяв нескольких сценах, – иконы. Мол, Бог все простит и на все благословит.Дмитрий Бертман каждому персонажу знакомой всем сказкипридумывает неожиданную трактовку. Например, ключница Амелфа у него – хитраясекретарша Додона, эдакий серый кардинал с дальними планами. Ради них она навсе готова – и всю столицу для любимого царя в спальню превратить, ичерносливом в вине накормить, и на столе царском среди многочисленных телефоновуслужливо отдаться.Эта сцена у Бертмана решена на грани фола. "Здравствуй,попка! Не привык понимать я твой язык", – поет Додон, поглаживая аппетитныеягодицы Амелфы. Но кроме роли любовницы, ей ничего не светит – Додон привезетиз военного похода Шемаханскую царицу и объявит ее своей невестой. А сней в православный стольный град приедут ярко накрашенные парни ("Гляньте,братцы, что за люд! Нет каких на свете чуд! Где такие уродились? Хоть бы ночьюне приснились!"), которые попытаются соблазнить вояку Полкана.В патриархальномцарстве на западных (судя по маякам с надписями I Love Paris) гостей смотрят примернокак в России на возможность проведения гей-парада, и относятся к нимсоответственно: "Вот и пыжик! Не один. Песьи главы! Исполин!" А с этимиразвратниками хлынут в царство, где привыкли к "кваску с мятой,хмелем, имбирем", заграничные (санкционные?) товары – сыр, хамон, пакеты сбрендовыми тряпками… И каким падким на это добро окажется народец царев!Этот спектакль – копродукция с Немецкой оперой на Рейне, где он был поставлен еще в 2015 году. Но в России, которая находится вконфронтации со всем миром, обрел особое звучание. "Как нарочно,беспокоить нынче стал сосед меня, беспрестанно зло чиня!" – поет царь. В зале все понимают, о чем и о ком идет речь. Но, повторимся, все совпаденияслучайны – "бред, мечта, призрак бледный, пустота".Символичным кажется финал поставленной в "Геликоне" оперы."Вечно незабвенный царь, государям государь"умер, а на смену ему пришел новый – в прежнем обличье. Историяначалась сначала. Стабильность даже всказке "с кровавой развязкой" – во главе угла.