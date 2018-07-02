На Украине набирает обороты новая всеобщая истерия. Стоило президенту России Владимиру Путину подписать указ о присвоении трем
танковым полкам названия в честь некоторых городов Незалежной, так сразу же
нашлись всевозможные горе-эксперты и прочие аналитики,
которые поспешили разглядеть в этом зловещее предзнаменование.
На Украине набирает обороты новая всеобщая истерия. Стоило президенту России Владимиру Путину подписать указ о присвоении трем
танковым полкам названия в честь некоторых городов Незалежной, так сразу же
нашлись всевозможные горе-"эксперты" и прочие "аналитики",
которые поспешили разглядеть в этом зловещее предзнаменование.
Решением присвоить полкам российской армии имена украинских
городов Владимир Путин якобы обозначил, где он собирается дислоцировать их в
дальнейшем. Такое мнение в своем блоге на сайте издания
"Обозреватель" высказал политолог Кирилл Сазонов.
По его словам, Львовский, Житомирский и Нижинский полки
названы так не ради исторической памяти и даже не ради троллинга.
"Воинские части получают (и получили) эти географические титулы по месту постоянной
дислокации в перспективе", – написал он (орфография и пунктуация автора
сохранены. – Прим.Ред.).
Далее Сазонов заявил, что сложившаяся ситуация – это
"совсем не смешно". "Вы думали – только Крым и Донбасс там на
штабных картах?" – вопрошает он.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 июля,
подписал указ о присвоении более десяти армейским полкам почетных наименований
в честь городов, которые они освобождали во время Великой Отечественной войны.
Так, 381-й артиллерийский полк получил почетное наименование "гвардейский
Варшавский", 6-й танковый стал "гвардейским Львовским", а 68-й
танковый полк – "гвардейским Житомирско-Берлинским".
Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил
наименование "Трансильванский" в честь его вклада в освобождение
румынской территории, 856-й самоходный артиллерийский полк стал
"гвардейский Кобринский" – солдаты этого подразделения освобождали от
фашистов территорию западной Белоруссии.