На Украине набирает обороты новая всеобщая истерия. Стоило президенту России Владимиру Путину подписать указ о присвоении трем танковым полкам названия в честь некоторых городов Незалежной, так сразу же нашлись всевозможные горе-эксперты и прочие аналитики, которые поспешили разглядеть в этом зловещее предзнаменование.

На Украине набирает обороты новая всеобщая истерия. Стоило президенту России Владимиру Путину подписать указ о присвоении тремтанковым полкам названия в честь некоторых городов Незалежной, так сразу женашлись всевозможные горе-"эксперты" и прочие "аналитики",которые поспешили разглядеть в этом зловещее предзнаменование.Решением присвоить полкам российской армии имена украинскихгородов Владимир Путин якобы обозначил, где он собирается дислоцировать их вдальнейшем. Такое мнение в своем блоге на сайте издания"Обозреватель" высказал политолог Кирилл Сазонов.По его словам, Львовский, Житомирский и Нижинский полкиназваны так не ради исторической памяти и даже не ради троллинга."Воинские части получают (и получили) эти географические титулы по месту постояннойдислокации в перспективе", – написал он (орфография и пунктуация авторасохранены. – Прим.Ред.).Далее Сазонов заявил, что сложившаяся ситуация – это"совсем не смешно". "Вы думали – только Крым и Донбасс там наштабных картах?" – вопрошает он.Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 июля,подписал указ о присвоении более десяти армейским полкам почетных наименованийв честь городов, которые они освобождали во время Великой Отечественной войны.Так, 381-й артиллерийский полк получил почетное наименование "гвардейскийВаршавский", 6-й танковый стал "гвардейским Львовским", а 68-йтанковый полк – "гвардейским Житомирско-Берлинским".Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получилнаименование "Трансильванский" в честь его вклада в освобождениерумынской территории, 856-й самоходный артиллерийский полк стал"гвардейский Кобринский" – солдаты этого подразделения освобождали отфашистов территорию западной Белоруссии.