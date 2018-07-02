Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 июля, открыл
движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку. Путепровод длиной 282
метра является частью Северо-Западной хорды (СЗХ), он соединяет улицы
Крылатская и Нижние Мневники.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 июля, открыл
движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку. Путепровод длиной 282
метра является частью Северо-Западной хорды (СЗХ), он соединяет улицы
Крылатская и Нижние Мневники.
По словам градоначальника, строительство Северо-Западной
хорды в основном завершено, осталось всего лишь несколько объектов. Крылатский мост, по словам Сергея Собянина, значительно улучшит
пропускную способность этого участка.
В целом протяженность дорог Северо-Западной хорды составит
порядка 80 километров, сказал мэр. "Это сложнейший проект. Сегодня можно
сказать, что основные проблемы на этом участке решены", – добавил Собянин.
По его словам, в ближайшие недели будет открыта связка между Рублевским и
Можайским шоссе. "И дальше останется небольшой мост через канал имени
Москвы", – сказал градоначальник.
Помимо СЗХ, напомнил мэр столицы, в городе реализуются и
другие крупные проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры – Северо-Восточная, Юго-Восточная
хорды, а также Южная рокада. Он подчеркнул, что новые магистрали позволят
автомобилистам проезжать из одного конца Москвы в другой, минуя центральные
районы – Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца. "Они серьезным
образом изменят систему транспортных потоков, направлений, дорожную картину
города", – заявил Собянин.
Строительство нового Крылатского моста началось в декабре
2016 года. В то же время велась реконструкция улицы Нижние Мневники (520 метров
по три полосы в каждом движении) и Крылатской (300-метровый участок). Также был
модернизирован боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны
Крылатской улицы, построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону
Карамышевской набережной. Общая протяженность нового дорожного полотна – 2,4
километра.
Новый Крылатский мост стал дублером старого, который был
построен еще в советское время – в первой половине 1980-х годов. Теперь число
полос на участке удвоится, транспорт будет двигаться по трем полосам в каждом
направлении. Кроме того, ликвидируется одно из "бутылочных горлышек"
на Северо-Западной хорде, улучшается в целом транспортное обслуживание четырех
районов – Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк. Стоит
отметить, что строители не забыли и про пешеходов: для них обустроены тротуары.
Северо-Западная хорда – скоростная трасса, идущая от
Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Она
соединяет ряд крупных магистралей – Можайское, Рублевское, Волоколамское,
Ленинградское и другие трассы.
В 2015 году было завершено строительство Алабяно-Балтийского
тоннеля – самого важного и сложного участка СЗХ. В конце прошлого года
автомобили поехали по южному участку хорды от Мосфильмовской улицы до улицы
Генерала Дорохова.
Благодаря реализации проекта у москвичей появляется больше
возможностей для планирования своего маршрута. Разгружаются Московская
кольцевая автодорога (МКАД), Третье транспортное и Садовое кольца, а также
Ленинградское, Волоколамское шоссе и ряд других крупных вылетных магистралей.