Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 июля, открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку. Путепровод длиной 282 метра является частью Северо-Западной хорды (СЗХ), он соединяет улицы Крылатская и Нижние Мневники.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 июля, открылдвижение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку. Путепровод длиной 282метра является частью Северо-Западной хорды (СЗХ), он соединяет улицыКрылатская и Нижние Мневники.По словам градоначальника, строительство Северо-Западнойхорды в основном завершено, осталось всего лишь несколько объектов. Крылатский мост, по словам Сергея Собянина, значительно улучшитпропускную способность этого участка.В целом протяженность дорог Северо-Западной хорды составитпорядка 80 километров, сказал мэр. "Это сложнейший проект. Сегодня можносказать, что основные проблемы на этом участке решены", – добавил Собянин.По его словам, в ближайшие недели будет открыта связка между Рублевским иМожайским шоссе. "И дальше останется небольшой мост через канал имениМосквы", – сказал градоначальник.Помимо СЗХ, напомнил мэр столицы, в городе реализуются идругие крупные проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры – Северо-Восточная, Юго-Восточнаяхорды, а также Южная рокада. Он подчеркнул, что новые магистрали позволятавтомобилистам проезжать из одного конца Москвы в другой, минуя центральныерайоны – Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца. "Они серьезнымобразом изменят систему транспортных потоков, направлений, дорожную картинугорода", – заявил Собянин.Строительство нового Крылатского моста началось в декабре2016 года. В то же время велась реконструкция улицы Нижние Мневники (520 метровпо три полосы в каждом движении) и Крылатской (300-метровый участок). Также былмодернизирован боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороныКрылатской улицы, построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторонуКарамышевской набережной. Общая протяженность нового дорожного полотна – 2,4километра.Новый Крылатский мост стал дублером старого, который былпостроен еще в советское время – в первой половине 1980-х годов. Теперь числополос на участке удвоится, транспорт будет двигаться по трем полосам в каждомнаправлении. Кроме того, ликвидируется одно из "бутылочных горлышек"на Северо-Западной хорде, улучшается в целом транспортное обслуживание четырехрайонов – Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк. Стоитотметить, что строители не забыли и про пешеходов: для них обустроены тротуары.Северо-Западная хорда – скоростная трасса, идущая отДмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Онасоединяет ряд крупных магистралей – Можайское, Рублевское, Волоколамское,Ленинградское и другие трассы.В 2015 году было завершено строительство Алабяно-Балтийскоготоннеля – самого важного и сложного участка СЗХ. В конце прошлого годаавтомобили поехали по южному участку хорды от Мосфильмовской улицы до улицыГенерала Дорохова.Благодаря реализации проекта у москвичей появляется большевозможностей для планирования своего маршрута. Разгружаются Московскаякольцевая автодорога (МКАД), Третье транспортное и Садовое кольца, а такжеЛенинградское, Волоколамское шоссе и ряд других крупных вылетных магистралей.