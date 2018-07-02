Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурное обсуждение в Сети. Звезда опубликовала туманный пост, значение которого каждый понял по-своему.

Телеведущая Ксения Собчак вызвалабурное обсуждение в Сети. Звезда опубликовала туманный пост, значение которогокаждый понял по-своему.В своем Instagram Ксения опубликовалафотографию себя любимой крупным планом. Под снимком она оставила многозначительныйкомментарий. "Мы все-далекие правнучки тех ведьм, которых все-таки не сожгли накострах инквизиции. Помните об этом😉", – написала Собчак, дав подписчикам тем самым пищудля размышлений.Интернет-обыватели начали рассуждать,что именно телеведущая имела в виду, а толпы злопыхателей принялись упражняться в остроумии.Некоторые отметили, что так как современники знаменитого трактата "Молот ведьм"часто сжигали красивых женщин, считая их привлекательность даром Сатаны, то Ксении со своими скромными внешними данными опасаться бы не стоило. Другие же отметили, что кострыинквизиции горели в Европе с благословения Римско-католической церкви и к нашейправославной родине они не имели никакого отношения."О , Господи ......чтовидит ,то и поет ...... сегодня ведьма ,вчера президент ...надо было в ГИТИСидти.....", "У нас не сжигали как бы...Как и не было инквизиции...","каким боком к вам инквизиция относится?)) вы правнучка тех кого с египтавыселили)) скорее всего)", "У нас в стране их особо и не жгли", "Инквизициясчитала красивых женщин ведьмами ... так что обошлось я думаю", "Оченьжаль, что у инквизиторов тогда кончились дровишки", "Ведьмы были красивыми!!!!","Зачем адресовать это всем. Каждый за себя в ответе . Ваш костер , видимовпереди!", "На костре жгли красивых... У Ксю все шансы выжить быливсегда и будут). В средневековье на костер не потянут а при ядерной зиме и онакраса будет)))", "Тебя точно надо сжечь!!!", "Ну так -то жгликрасивых ... Если чо 😂😂😂", – не унимались как будто озверевшиеподписчики.Добавим, что после появленияслухов о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, в Сети активизировалисьобсуждения ведущей. Поклонники и злопыхатели отмечают, что она стала оченьстранно себя вести. Недавно в интернет попало видео, на котором Собчакна пассажирском сидении авто едетпо центру Москвы и несет чушь заплетающимся языком.Отметим, это неединственный эпизод, за который Ксению Собчак могут попрекнуть недостойнымповедением. Недавно бывший кандидат в президенты вдруг обрушилась грязной матершиной на однуиз подписчиц в соцсети.