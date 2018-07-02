Он был в состоянии алкогольного опьянения
Он был в состоянии алкогольного опьянения
30 июня в Судиславском районе на озере Юбилейном спасатели извлекли из озера тело мужчины. Он решил искупаться, но на берег так и не вышел, сообщает корреспондент .
По предварительной информации, двое товарищей выпивали на берегу, а потом решили искупаться. В итоге 34-летний мужчина утонул.
В Следственным комитетом по Костромской области назначена судебно-медицинская экспертиза.
Помните, что купание в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.Подвыпивший человек теряет над собой контроль и плохо ориентируется. По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии алкогольного опьянения.