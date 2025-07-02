Тамара Томаева назначена на этот пост.

Тамара Томаева на пост первого заместителя министра здравоохранения Владимирской области. До этого она занимала аналогичную должность в Министерстве здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.Тамара Томаева, 1985 года рождения, имеет два высших образования: медицинское (окончила Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию в 2007 году) и юридическое (Северо-Осетинский госуниверситет, 2009 год). Также она прошла ординатуру по организации здравоохранения и интернатуру по дерматовенерологии.Ее карьера в сфере здравоохранения началась в 2008 году в Парламенте Республики Северная Осетия-Алания. С 2014 года Тамара Томаева работала в республиканском Минздраве, где прошла путь от ведущего специалиста до первого заместителя министра, должность которого она занимала с марта 2024 года.Ранее первого зам владимирского губернатора по подозрению во взятках.