Актер поведал о непростом периоде в жизни. Однажды он отказался от работы, и это стало судьбоносным моментом в его жизни.

Актер поведал о непростом периоде в жизни. Однаждыон отказался от работы, и это стало судьбоносным моментом в его жизни.Об этом артист рассказал Татьяне Устиновой вток-шоу "Мой герой", которое выйдет в эфир 6 августа, в 13:40 на канале "ТВЦентр". Некоторые подробности программы известны уже сейчас.В юности Антон мечтало карьере тренера, регулярно занимался в тренажерном зале и имел титулкандидата в мастера спорта по силовому троеборью. "Спорт – это то, с чемя хотел связать свою жизнь… Собирался поступать на кафедру физическоговоспитания в педагогический институт, куда как кандидат в мастера спорта потяжелой атлетике проходил без экзаменов", – цитирует Макарского газета "Вечерняя Москва".Ноего дядя Алексей предложил Антону попробовать поступить в театральный, аргументировавэто тем, что дед Макарского – Народный артист России Михаил Яковлевич Каплан. Иу Антона получилось. "Поступил в ГИТИС, Щепкинское и Щукинское. ВыбралЩукинское", – поделился артист.Средиего однокурсников – такие звезды отечественного кино как Максим Аверин, МарияПорошина, Ольга Будина, Кирилл Кяро и другие. Что касается заработков, то парнютогда подрабатывать было некогда. "Мы учились 24часа в сутки", – вспомнил Макарский.После учебы ему сделали предложениясразу несколько театров. Его выбор пал на "Театр у Никитских ворот" МаркаРозовского. "Но я понял, что мне придется участвовать в тех спектаклях, в которыхмне не очень хочется участвовать. Осознал: сейчас вот останусь в театре – ивсе. Это определенная неволя… И тогда я пошел в военкомат и сказал: "Я неслужил, забирайте меня в армию", – рассказал артист.Это немного странное решение отказатьсяот работы в понравившемся театре привело к тому, что, отслужив, Антон оказался,по его словам, на полгода оказался в "полете". "После возвращения из армиия бомжевал. Жил все еще в общаге, началподрабатывать", – поделился артист.Но вскоре жизнь преподнесла ему сюрприз:Макарского позвали в мюзикл "Метро". Именно там, на одном из прослушиваний онпознакомился с будущей женой Викой. "После третьего дня знакомства мы уже не расставались", – поделилсяартист.