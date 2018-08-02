Актер поведал о непростом периоде в жизни. Однажды
он отказался от работы, и это стало судьбоносным моментом в его жизни.
Актер поведал о непростом периоде в жизни. Однажды
он отказался от работы, и это стало судьбоносным моментом в его жизни.
Об этом артист рассказал Татьяне Устиновой в
ток-шоу "Мой герой", которое выйдет в эфир 6 августа, в 13:40 на канале "ТВ
Центр". Некоторые подробности программы известны уже сейчас.
В юности Антон мечтал
о карьере тренера, регулярно занимался в тренажерном зале и имел титул
кандидата в мастера спорта по силовому троеборью. "Спорт – это то, с чем
я хотел связать свою жизнь… Собирался поступать на кафедру физического
воспитания в педагогический институт, куда как кандидат в мастера спорта по
тяжелой атлетике проходил без экзаменов", – цитирует Макарского газета "Вечерняя Москва".
Но
его дядя Алексей предложил Антону попробовать поступить в театральный, аргументировав
это тем, что дед Макарского – Народный артист России Михаил Яковлевич Каплан. И
у Антона получилось. "Поступил в ГИТИС, Щепкинское и Щукинское. Выбрал
Щукинское", – поделился артист.
Среди
его однокурсников – такие звезды отечественного кино как Максим Аверин, Мария
Порошина, Ольга Будина, Кирилл Кяро и другие. Что касается заработков, то парню
тогда подрабатывать было некогда. "Мы учились 24
часа в сутки", – вспомнил Макарский.
После учебы ему сделали предложения
сразу несколько театров. Его выбор пал на "Театр у Никитских ворот" Марка
Розовского. "Но я понял, что мне придется участвовать в тех спектаклях, в которых
мне не очень хочется участвовать. Осознал: сейчас вот останусь в театре – и
все. Это определенная неволя… И тогда я пошел в военкомат и сказал: "Я не
служил, забирайте меня в армию", – рассказал артист.
Это немного странное решение отказаться
от работы в понравившемся театре привело к тому, что, отслужив, Антон оказался,
по его словам, на полгода оказался в "полете". "После возвращения из армии
я бомжевал. Жил все еще в общаге, начал
подрабатывать", – поделился артист.
Но вскоре жизнь преподнесла ему сюрприз:
Макарского позвали в мюзикл "Метро". Именно там, на одном из прослушиваний он
познакомился с будущей женой Викой. "После третьего дня знакомства мы уже не расставались", – поделился
артист.