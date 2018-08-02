Ранее сообщалось, что экс-директор «Тепличного» Шляхов предстанет перед судом

Ранее сообщалось, что экс-директор «Тепличного» Шляхов предстанет перед судомСледственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего сотрудника комбината «Тепличный», которого обвиняют в получении крупных взяток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, мужчина предлагал некоторым контрагентам «особые» условия работы: за процент от поставляемой комбинатом продукции он обещал обеспечить объемы, качество, первоочередную бесперебойную отгрузку товара. Предлагал даже помощь в отсрочке платежей.Один из предпринимателей пошел на эти условия и передал экс-сотруднику 345 тысяч рублей.Известно, что сейчас следователи изучают аналогичные случаи.«Подозреваемый, ныне пенсионер, признал вину в инкриминируемом деянии и проявляет на следствии добросовестное поведение», - отметили в следственном комитете.