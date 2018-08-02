Лишение прав или административный арест на 15 суток грозит футболисту Федору Смолову после ночной аварии в Краснодаре с участием его BMW M5 лимитированной серии. Камера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Лишение прав или административный арест на 15 суток грозит футболисту Федору Смолову после ночной аварии в Краснодаре с участием его BMW M5 лимитированной серии. Камера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП.Инцидент произошел около 01:40 ночи 1 августа на Ставропольской улице. Как можно судить по кадрам, нападающий сборной России и клуба "Краснодар" при выходе из поворота попытался обогнать машину, но то не совладал с управлением, вылетел на встречную полосу и снес ограждение. На месте он пробыл не больше пары минут, после чего скрылся, доверив спортивный седан стоимостью около 9 миллионов рублей эвакуаторщику.Тираж 600-сильного BMW M5 First Edition составляет всего 400 штук, из них на Россию приходится 20 машин. Автомобиль футболист приобрел минувшей весной, но обычно им управляла его возлюбленная.Городские власти, как сообщают "Кубанские новости", оценили восстановление восьми снесенных секций ограждения в 58,6 тысячи рублей, которые Смолову, судя по всему, придется заплатить. Но только после того, как он даст объяснения сотрудникам ДПС — за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав до полутора лет или ареста на 15 суток.