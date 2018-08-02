Определился соперник московского Спартака по третьему раунду квалификации футбольной Лиги чемпионов. Им стал греческий клуб ПАОК. Первый матч команд состоится в Греции 8 августа, ответный - 14 августа в Москве.

Определился соперник московского "Спартака" по третьему раунду квалификации футбольной Лиги чемпионов. Им стал греческий клуб "ПАОК". Первый матч команд состоится в Греции 8 августа, ответный — 14 августа в Москве.В среду, 1 августа, в ответном матче второго раунда "ПАОК" в гостях одержал крупную победу над швейцарским "Базелем" со счетом 3:0. Голы забили Фернандо Варела (7-я минута), Александар Прийович (52-я) и Омар эль-Каддури (60-я). Первая встреча команд также завершилась победой "ПАОКа" (2:1). Таким образом, команда из Греции вышла в следующий круг.⚡️