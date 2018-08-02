В ходе личного досмотра у 40-летнего приезжего из ближнего зарубежья обнаружены и изъяты 100 свертков с наркотиком...

В ходе проверки оперативной информации сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО возле одного из домов на 5-й Парковой улице задержали подозреваемого в хранении наркотиков.В ходе личного досмотра у 40-летнего приезжего из ближнего зарубежья обнаружены и изъяты 100 свертков с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим веществом - героином, массой более 250 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73