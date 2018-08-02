Пенсионный возраст в России повышать не надо. Момент выхода на
заслуженный отдых должен определяться трудовым стажем, считает уполномоченный
по правам предпринимателей.
Пенсионный возраст в России повышать не надо. Момент выхода на
заслуженный отдых должен определяться трудовым стажем, считает уполномоченный
по правам предпринимателей.
Борис Титов предлагает россиянам, которые хотя т выйти на
пенсию, докупать недостающий трудовой стаж. Именно этот показатель, по мнению
бизнес-омбудсмена, должен определять время, когда сотрудника можно отправить на
заслуженный отдых.
В определенных обстоятельствах работник может пожелать выйти
на пенсию досрочно. В таком случае он мог бы заплатить государству некоторую сумму,
чтобы в дальнейшем получать выплаты в полном объеме, поясняет свою мысль Титов.
"Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не
должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа. Причем ты можешь им
играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во
многих странах делается", – заявил омбудсмен.
Пенсионный возраст в России в настоящее время составляет для
мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет. Законопроект, принятый в первом чтении
Госдумой 19 июля, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: до
65 лет к 2028 году для мужчин идо 63 лет к 2034 году – для женщин.
Озвученные Титовым новые предложения изложены в документе,
подготовленном Институтом экономики роста имени Столыпина, который возглавляет
бизнес-омбудсмен. Они направлены в правительство и профсоюзам, пишут "Ведомости".
Напомним, ранее Борис Титов предлагал снизить ставку
страховых взносов в Пенсионный фонд России до 14%. А в дальнейшем, по мнению
бизнес-омбудсмена, ПФР следует вообще упразднить. Он уверен, что современные технологии
помогут обойтись без таких "громоздких и часто непрозрачных организаций".