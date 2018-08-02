Пенсионный возраст в России повышать не надо. Момент выхода на заслуженный отдых должен определяться трудовым стажем, считает уполномоченный по правам предпринимателей.

Пенсионный возраст в России повышать не надо. Момент выхода назаслуженный отдых должен определяться трудовым стажем, считает уполномоченныйпо правам предпринимателей.Борис Титов предлагает россиянам, которые хотя т выйти напенсию, докупать недостающий трудовой стаж. Именно этот показатель, по мнениюбизнес-омбудсмена, должен определять время, когда сотрудника можно отправить назаслуженный отдых.В определенных обстоятельствах работник может пожелать выйтина пенсию досрочно. В таком случае он мог бы заплатить государству некоторую сумму,чтобы в дальнейшем получать выплаты в полном объеме, поясняет свою мысль Титов."Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще недолжно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа. Причем ты можешь имиграть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это вомногих странах делается", – заявил омбудсмен.Пенсионный возраст в России в настоящее время составляет длямужчин 60 лет, для женщин – 55 лет. Законопроект, принятый в первом чтенииГосдумой 19 июля, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: до65 лет к 2028 году для мужчин идо 63 лет к 2034 году – для женщин.Озвученные Титовым новые предложения изложены в документе,подготовленном Институтом экономики роста имени Столыпина, который возглавляетбизнес-омбудсмен. Они направлены в правительство и профсоюзам, пишут "Ведомости".Напомним, ранее Борис Титов предлагал снизить ставкустраховых взносов в Пенсионный фонд России до 14%. А в дальнейшем, по мнениюбизнес-омбудсмена, ПФР следует вообще упразднить. Он уверен, что современные технологиипомогут обойтись без таких "громоздких и часто непрозрачных организаций".