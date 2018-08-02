УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ромазановой Оксаны Геннадиевны...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ромазановой Оксаны Геннадиевны, 07.06.1974 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 25.05.2007 года.Приметы: на вид 35 лет, низкого роста, худощавого телосложения, волосы прямые, темные, средней длины.Особые приметы: на кисти левой руки ожог.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93