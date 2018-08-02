Киев продолжает провоцировать Александра Усика – вместо
того, чтобы поддержать своего чемпиона. В России восхищаются позицией украинского
боксера.
Киев продолжает провоцировать Александра Усика – вместо
того, чтобы поддержать своего чемпиона. В России восхищаются позицией украинского
боксера.
Украинским властям стоило бы больше уважать и ценить своих
спортсменов. Тем более тех, кто так много сделал для своей страны. Отказ
Александра Усика от звания Героя Украины прокомментировал член комитета российской
Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.
"Усик – настоящий гражданин. Ведь его пытались
провоцировать и до боя, спрашивая, чей Крым. У человека и так непростая
ситуация. Он родился в Симферополе, там живут его родственники, а он живет на
территории Украины. Ему и так нелегко, а его еще начинают подкалывать", -
отметил Свищев.
Депутат напомнил, что Усик теоретически мог вообще выступать
за Россию – тем не менее, он выбрал Украину. А украинские политики ставят его в
сложное положение своими неоднозначными высказываниями.
22 июля Усик победил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской
суперсерии (WBSS), который прошел в Москве. Украинский боксер стал чемпионом
мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC),
Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации
(WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
После победы премьер-министр Украины Владимир Гройсман
заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя
Украины. Однако боксер на пресс-конференции заявил, что, что ему не нужны
никакие звезды – лучше бы политики вернули в его страну мир и улыбки.
На Александра обрушилась волна критики – особенно со стороны
украинских националистов. Его победу назвали "самой позорной", боксера
в "неподобающем" поведении после поединка – мол, он не закричал
"Слава Украине". Некоторые вообще обвинили спортсмена в том, что ему
"все оплатил Путин".
По словам Дмитрия Свищева, заявление Усика вызывает
восхищение и уважение. Спортсмен, действительно, многое сделал для своей
страны. Вероятно, его все уже просто достали, приводит мнение депутата .