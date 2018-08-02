Киев продолжает провоцировать Александра Усика – вместо того, чтобы поддержать своего чемпиона. В России восхищаются позицией украинского боксера.

Киев продолжает провоцировать Александра Усика – вместотого, чтобы поддержать своего чемпиона. В России восхищаются позицией украинскогобоксера.Украинским властям стоило бы больше уважать и ценить своихспортсменов. Тем более тех, кто так много сделал для своей страны. ОтказАлександра Усика от звания Героя Украины прокомментировал член комитета российскойГосдумы по спорту Дмитрий Свищев."Усик – настоящий гражданин. Ведь его пыталисьпровоцировать и до боя, спрашивая, чей Крым. У человека и так непростаяситуация. Он родился в Симферополе, там живут его родственники, а он живет натерритории Украины. Ему и так нелегко, а его еще начинают подкалывать", -отметил Свищев.Депутат напомнил, что Усик теоретически мог вообще выступатьза Россию – тем не менее, он выбрал Украину. А украинские политики ставят его всложное положение своими неоднозначными высказываниями.22 июля Усик победил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерскойсуперсерии (WBSS), который прошел в Москве. Украинский боксер стал чемпиономмира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC),Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации(WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).После победы премьер-министр Украины Владимир Гройсманзаявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить Усику звание ГерояУкраины. Однако боксер на пресс-конференции заявил, что, что ему не нужныникакие звезды – лучше бы политики вернули в его страну мир и улыбки.На Александра обрушилась волна критики – особенно со стороныукраинских националистов. Его победу назвали "самой позорной", боксерав "неподобающем" поведении после поединка – мол, он не закричал"Слава Украине". Некоторые вообще обвинили спортсмена в том, что ему"все оплатил Путин".По словам Дмитрия Свищева, заявление Усика вызываетвосхищение и уважение. Спортсмен, действительно, многое сделал для своейстраны. Вероятно, его все уже просто достали, приводит мнение депутата .