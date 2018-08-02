О задержании грабителя, представшего перед работниками ювелирного магазина в маске сварщика с молотком и газовым баллончиком, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Ювелирная работаКроме как злым роком назвать историю одного ювелирного магазина нельзя. Дело в том, что на эту торговую точку в центре Чебоксар с незавидным постоянством происходят нападения. По всей видимости, он как магнит притягивает к себе «романтиков с большой дороги». На этот раз злоумышленник предстал перед работниками магазина в маске сварщика с молотком и газовым баллончиком, будучи уверенным, что в таком виде пролетария криминального ремесла никто не узнает и не поймает… Но все ухищрения преступника, как говорится, не оправдали его надежд. Следственно-оперативной группе понадобилось всего несколько дней, чтобы выйти на его след и задержать. Оперативники обнаружили и часть похищенных золотых украшений, которые грабитель хранил при себе в укромном месте, видимо, чтобы хулиганы не нашли и не отобрали…Угрюмый утёс на Рогожской заставеЧерез эту полицейско-пожарную часть Москвы проходил Владимирский тракт. По нему двигались в Сибирь осуждённые на каторгу, перевозились товары на знаменитую Нижегородскую ярмарку. В своё время полицейское начальство выявило своего рода аномальное явление, которое заключалось в том, что в определённые дни Рогожская часть регулярно оказывалась переполненной арестантами, совершившими незначительные правонарушения. Секрет этого оказался прост: бродяжки, воришки, мелкие мещане и ремесленники умышленно затевали на улицах города «спектакли» с потасовками, чтобы потом, будучи задержанными для проверки документов, попасть именно в это полицейское подразделение. Дело в том, что у Рогожской заставы проживало значительное число старообрядцев, которые к церковным праздникам собирали богатое подаяние и передавали его в ближайшие тюрьмы, ожидая от «несчастненьких, ввергнутых в узилища слугами Антихриста» горячих молитв за свои души. После праздников полицейские отпускали таких задержанных, и они, сытые и довольные, получив, как говорится, хлеба и поучаствовав в зрелищах, расходились по домам.Научить нельзя, а научиться можноЕго творческая карьера на профессиональной сцене началась со спектакля Центрального детского театра «Аленький цветочек», где он выступил в роли Чёрного человека. А вот после достоверно сыгранной в художественном фильме «Петровка-38» наркозависимого персонажа ему долгие годы предлагались только роли алкоголиков, уголовников и прочей нечисти. Его в шутку даже называли «Заслуженный бандит Советского Союза»! Что ни говори, у славы две стороны медали! Своего рода реабилитацию герой нашей публикации получил лишь в 1983 году, великолепно сыграв главную роль в фильме режиссёра Бориса Григорьева «Приступить к ликвидации». За свою работу он был удостоен звания лауреата премии МВД России. Заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Михаил Жигалов уверен: «Каждый рождается с ключом в руках. Задача человека найти дверь с нужным замком…»Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 29, а также на также на интернет-странице издания.