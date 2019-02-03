В американском городе Фриско, штат Техас, состоялся боксерский бой за звание титула чемпиона WBO между претендентом из России Сергеем Ковалевым и действующим чемпионом колумбийцем Элейдером Альваресом. Новым чемпионом мира стал Ковалев, успешно взяв реванш за поражение в первом поединке.

В американском городе Фриско, штат Техас, состоялся боксерский бой за звание титула чемпиона WBO между претендентом из России Сергеем Ковалевым и действующим чемпионом колумбийцем Элейдером Альваресом. Новым чемпионом мира стал Ковалев, успешно взяв реванш за поражение в первом поединке.Российский боксер одержал победу единогласным решением судей. На протяжении большей части поединка Сергей имел преимущество, опасно атаковал, одновременно не давая возможности проводить атаки Альваресу. Лишь в 11 раунде колумбийский боксер активизировался, но Ковалев сполна взял свое в финальном раунде, когда провел серию метких попаданий по голове соперника.What do you have #AlvarezKovalev2 scored heading into the final round? pic.twitter.com/tG6wLEfP16— Top Rank Boxing (@trboxing) 3 февраля 2019 г.Для 35-летнего Ковалева эта победа стала 33 в профессиональной боксерской карьере при 3 поражениях и одной ничьей. Альварес же проиграл впервые в карьере. Ранее он праздновал успех в 24 боях.