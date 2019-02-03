Депутат российской Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев советует не придавать особого значения заявлениям кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о графитовых бомбах для РФ.

Депутат российской Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев советует не придавать особого значения заявлениям кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о графитовых бомбах для РФ.По его мнению, таких заявлений во время президентской гонки на Украине будет еще немало, поэтому никакой опасности нынешнее выступление Богословской не несет, и надо относиться ко всему этому спокойно."Я думаю, она сама не понимает, что говорит, и в жизни никогда не видела, что такое графитовая бомба", — приводит слова Тайсаева РИА Новости.Ранее в воскресенье другой депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал слова Богословской ахинеей. По его мнению, подобные заявления рассчитаны на людей с низким уровнем интеллекта и не обладающих здравым смыслом.Богословская заявила в эфире украинского радио, что в качестве одной из мер новой стратегии в отношении России на Украине следует наладить производство графитовых бомб (применяются для вывода из строя высоковольтного оборудования).Выборы президента на Украине намечены на 31 марта. Желание принять в них участие выразили 25 кандидатов, в том числе Ирина Богословская.