Голливудская актриса Дженнифер Энистон готовится к важному
событию. Звезда решила начать новую жизнь, обновившись не только внутренне, но
и внешне.
Голливудская актриса Дженнифер Энистон готовится к важному
событию. Звезда решила начать новую жизнь, обновившись не только внутренне, но
и внешне.
Дженнифер в последнее время стала частым гостем в клинике пластической хирургии. Правда, кардинально
менять свой вид она не собирается.
Энистон подверглась серии уколов ботокса и филлеров. Артистку
избавили от морщин на лбу, вокруг глаз и около рта.
Перед началом процедуры Энистон умоляла врача быть осторожней
с губами, она просила не превращать ее в копию Анжелины Джоли. Звезда не хочет
быть похожей на женщину, которая когда-то увела у нее мужа Брэда Питта. Об этом
со ссылкой на подругу Дженнифер сообщает американский журнал Heat.
Добавим, что накануне
своего 50-летия Энистон решилась на серьезные перемены. Артистка, которая так и
не смогла стать матерью, внутренне готовится к роли приемного родителя. Дженнифер
оформляет документы для удочерения 13-летней сиротки. Звезда отыскала ее в
детском доме Мехико.
Между тем, на такой ответственный шаг, как усыновление
чужих детей, когда-то решилась и Джоли, на которую Энистон в этом аспекте становится похожей. Являясь
послом доброй воли ООН, Анджелина
воспитывает троих биологических и троих приемных детей.