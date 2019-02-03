Голливудская актриса Дженнифер Энистон готовится к важному событию. Звезда решила начать новую жизнь, обновившись не только внутренне, но и внешне.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон готовится к важномусобытию. Звезда решила начать новую жизнь, обновившись не только внутренне, нои внешне.Дженнифер в последнее время стала частым гостем в клинике пластической хирургии. Правда, кардинальноменять свой вид она не собирается.Энистон подверглась серии уколов ботокса и филлеров. Артисткуизбавили от морщин на лбу, вокруг глаз и около рта.Перед началом процедуры Энистон умоляла врача быть осторожнейс губами, она просила не превращать ее в копию Анжелины Джоли. Звезда не хочетбыть похожей на женщину, которая когда-то увела у нее мужа Брэда Питта. Об этомсо ссылкой на подругу Дженнифер сообщает американский журнал Heat.Добавим, что наканунесвоего 50-летия Энистон решилась на серьезные перемены. Артистка, которая так ине смогла стать матерью, внутренне готовится к роли приемного родителя. Дженнифероформляет документы для удочерения 13-летней сиротки. Звезда отыскала ее вдетском доме Мехико.Между тем, на такой ответственный шаг, как усыновлениечужих детей, когда-то решилась и Джоли, на которую Энистон в этом аспекте становится похожей. Являясьпослом доброй воли ООН, Анджелинавоспитывает троих биологических и троих приемных детей.