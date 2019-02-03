Сегодня, 3 февраля россиян потрясла скорбная новость – умер кумир 90-х рэпер Децл. Известие шокировало королеву российской эстрады Аллу Пугачеву.

Сегодня, 3 февраляроссиян потрясла скорбная новость – умер кумир 90-х рэпер Децл. Известиешокировало королеву российской эстрады Аллу Пугачеву.Знаменитость не смоглапережить горе от утраты в одиночку – она рассказала о своих чувствах в личном Instagram.Несчастье всерьез затронуло Примадонну.Артистканамекнула своим сообщением, что Кирилл Толмацкий, известный широкойобщественности как рэпер Децл, был еще очень молод. Она обратилась к нему как своему "мальчику"."Да что же это такое?! Мальчикмой, куда же ты ушел?🙏🙏🙏", – написаларыдающая Алла Борисовна."🌹🌹когда Децл появился на экранах тв это было нечто!его"Письмо и вечеринка у Децла дома"– 👍👏..в Последнем герое он проявил себя как настоящийгерой!!!очень жаль....молодой....моего возраста.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень жаль, когда уходят молодые)))💋💋💋", "Жалко мальчика,неординарный был,имел своемнение,отличался.Царствия небесного...", – не остались в стороне поклонникиАллы Борисовны.Напомним, что трагедияпроизошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкиевызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилосьсердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.