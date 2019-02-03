Сегодня, 3 февраля
россиян потрясла скорбная новость – умер кумир 90-х рэпер Децл. Известие
шокировало королеву российской эстрады Аллу Пугачеву.
Сегодня, 3 февраля
россиян потрясла скорбная новость – умер кумир 90-х рэпер Децл. Известие
шокировало королеву российской эстрады Аллу Пугачеву.
Знаменитость не смогла
пережить горе от утраты в одиночку – она рассказала о своих чувствах в личном Instagram.
Несчастье всерьез затронуло Примадонну.
Артистка
намекнула своим сообщением, что Кирилл Толмацкий, известный широкой
общественности как рэпер Децл, был еще очень молод. Она обратилась к нему как своему "мальчику".
"Да что же это такое?! Мальчик
мой, куда же ты ушел?🙏🙏🙏", – написала
рыдающая Алла Борисовна.
"🌹🌹когда Децл появился на экранах тв это было нечто!его
"Письмо и вечеринка у Децла дома"– 👍👏..в Последнем герое он проявил себя как настоящий
герой!!!очень жаль....молодой....моего возраста.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень жаль, когда уходят молодые)))💋💋💋", "Жалко мальчика,неординарный был,имел свое
мнение,отличался.Царствия небесного...", – не остались в стороне поклонники
Аллы Борисовны.
Напомним, что трагедия
произошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие
вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось
сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.