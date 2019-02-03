У злоумышленников были обнаружены и изъяты поддельные купюры иностранной валюты разного достоинства на общую сумму 2400 евро...

Сотрудники ОЭБиПК на юго-востоке столицы задержали троих граждан по подозрению в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельной иностранной валюты.В результате мероприятия «Проверочная закупка» сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО в одном из столичных кафе задержали подозреваемых в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных купюр иностранной валюты. Ими оказались 39-летний москвич, 46-летний и 39-летний приезжие. В ходе задержания у мужчин обнаружены и изъяты купюры иностранной валюты разного достоинства на общую сумму 2400 евро, которые злоумышленники намеревались сбыть за 84 тысячи рублей. Согласно результатам исследования представленные купюры являются поддельными.По данному факту следователем следственной части Следственного Управления УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18