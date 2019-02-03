Аферистка присваивала себе деньги клиентов

Аферистка присваивала себе деньги клиентовСуд вынес приговор владелице туристической фирмы в Вязниках во Владимирской области за мошенничество.Как сообщают в пресс-службе вязниковского городского суда, женщина в 2018 году продавала людям путевки и присваивала себе деньги клиентов, которые те передавали ей за несуществующие путевки. Ущерб пострадавших варьируется от 20 до 70 тысяч рублей. Женщина присвоила себе в общей сложности 173 с половиной тысячи рублей.Суд приговорил женщину к исправительным работам на 1,5 года с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Кроме того, он запретил ей в ближайшие два года заниматься любой деятельностью, связанной с организацией путешествий.