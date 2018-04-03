Сотрудниками УВД по ЮВАО из незаконного оборота изъято более 1700 граммов героина...

Сотрудниками УВД по ЮВАО из незаконного оборота изъято более 1700 граммов героина.В полицию обратилась 34-летняя москвичка. Женщина рассказала, что сдает в аренду приезжему из ближнего зарубежья комнату в своей квартире в одном из жилых домов на Белореченской улице. Неделю мужчина не возвращался в квартиру и не выходил на связь.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Люблино в комнате, которую занимал приезжий, обнаружили и изъяли весы, а также пакеты с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой 1670 граммов.Установлено, что наркотики принадлежат 28-летнему мужчине, который снимал комнату. Злоумышленник находится в следственном изоляторе, так как ранее был задержан сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Люблино на улице Верхние поля. При личном досмотре у него обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Исследованием установлено, что изъятое является героином, массой около 60 граммов.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18