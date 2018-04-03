Зарубежные СМИ утверждают, что Анджелина Джоли пытается увести из семьи известного голливудского актера Итана Хоука. Говорят, роковую красотку совсем не смущают его супруга и двое детей.

Зарубежные СМИ утверждают, что Анджелина Джоли пытается увести из семьи известного голливудского актера Итана Хоука. Говорят, роковую красотку совсем не смущают его супруга и двое детей.Анджелина Джоли и Итан Хоук давно знакомы. Они вместе снимались в фильме "Забирая жизни" и с тех пор являются друзьями. Однако в последнее время, отмечают пронырливые репортеры, одинокая Энджи по-другому взглянула на старого друга. Теперь Джоли напропалую флирует с 47-летним артистом."Анджелина и Итан давно дружат, они очень доверяют друг другу. В последнее время актеры все чаще видятся и переписываются. Анджелина признавалась, что у нее в животе летают бабочки, когда она получает его сообщения", – цитирует человека из близкого окружения голливудской дивы Radar Online.Все бы ничего, однако Итан Хоук уже десять лет как женат. Он воспитывает двоих дочерей и считается образцовым семьянином. Вряд ли такое положение дел радует его супругу. "Итан пока не пересек границу, но он прекрасно понимает, насколько красива и сексуальна Анджелина. Он засыпает ее комплиментами каждый раз, когда получает шанс. А Джоли, как всем известно, уже разлучила женатого мужчину с супругой", – рассказали журналистам знающие люди.Между тем информация о том, что Брэд Питт, еще не до конца оформивший развод с Анджелиной Джоли, вернулся к бывшей супруге Дженнифер Энистон, обрастает новыми подробностями.Репортерам удалось запечатлеть Брэда и Дженнифер вместе с Шайло. Инсайдеры утверждают, что девочка очень много времени проводит с Энистон.