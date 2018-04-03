Жуткий пожар в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, который унес жизни 64 человек, многие из которых – дети, оказался сильнейшим потрясением для всех россиян. К скорби по жертвам трагедии присоединились и отечественные звезды. Однако спустя девять дней после произошедшего некоторые из них, кажется, напрочь забыли о произошедшем.

Жуткий пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который унес жизни 64 человек, многие из которых – дети, оказался сильнейшим потрясением для всех россиян. К скорби по жертвам трагедии присоединились и отечественные звезды. Однако спустя девять дней после произошедшего некоторые из них, кажется, напрочь забыли о произошедшем.На девятый день после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, 2 апреля, по всей стране прошли заупокойные службы по жертвам той ужасающей трагедии. За день до этого губернатор региона Аман Тулеев сообщил об уходе в отставку. Это событие обсуждают до сих пор, а вот а вот о важном сроке после массовой гибели людей вспомнили не многие.Впрочем, нашлись и те, кто о страшной дате не забыл. Среди них оказалась Божена Рынска, которая успела запомниться неоднозначным высказыванием по поводу причин начала пожара в "Зимней вишне". Ей удалось удивить привыкшим с кандальным заявлениям светской львицы подписчиков. "Периодически вижу в ленте, что погибших на самом деле гораздо больше. Как будто 60 смертей это мало. Мне в подобных адских историях количество не важно вообще. Трагедия 12 смертей и трагедия 250 равны, мне кажется. Горе у каждой потери свое, огромное. Это все, что мне в 9 дней хочется сказать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в Facebook."9 дней погибшим в Кемерово. Тоже надо помнить", – напомнила актриса Юлия Ауг. Однако практика показала, что воспользовались ее советами далеко не все коллеги по цеху. Спустя чуть больше чем неделя после трагедии певцы, актеры и другие деятели культуры вернулись к своим обычным занятиям.Так, Ольга Бузова, на несколько дней во время траура покинувшая соцсети, вновь радует своих поклонников фотографиями в неглиже, новыми платьями, короткими видео и анонсами своих очередных выступлений. Не отстают от нее и другие знаменитости. Отскорбев положенный срок они вернулись к работе, немалую часть из которой составляет продвижение самих себя в социальных сетях. Отметим, психологов подобное поведение не удивляет. Многие специалисты отмечают, что даже самое страшное событие быстро выветривается из памяти людей, если трагедия не затронула их лично. Так что в том, что мало кто вспомнил о девяти днях с момента гибели людей в "Зимней вишне" нет ничего удивительного, констатируют специалисты.