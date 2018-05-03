Западные СМИ сообщают о рекордном числе россиян, желающих
получить убежище в США. По данным Радио Свободы, побит рекорд
24-летней давности. В Москве к приведенным цифрам отнеслись со скепсисом.
Западные СМИ сообщают о рекордном числе россиян, желающих
получить убежище в США. По данным "Радио Свободы", побит рекорд
24-летней давности. В Москве к приведенным цифрам отнеслись со скепсисом.
Служба гражданства и иммиграции США получила от россиян за
2017 год 2664 прошения. Как сообщается, это на 39% больше, чем годом ранее. Прежний
рекорд был зафиксирован в 1994 году – тогда американские службы
зарегистрировали 2127 заявлений от граждан России. Данные американских служб
приводит "Радио Свобода".
О причинах, которыми россияне объясняют свое желание перебраться
в Штаты, не сообщается. Однако по закону Вашингтон предоставляет убежище в том
случае, если человека преследуют по расовому или национальному признаку, религиозной
или социальной принадлежности или политических взглядов. СМИ отмечают, что рост
числа просьб об убежище отмечен с 2013 года – со времени принятия закона о
запрете на пропаганду гомосексуализма.
В Кремле информацию восприняли скептически. Пресс-секретарь
президента России не стал комментировать сообщения западных СМИ. "Мы не знаем, насколько они
достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем
цифрам подходить", – ответил на вопрос журналистов Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что без проверки едва ли стоит доверять таким
сообщениям.
В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, власти некоторых западных стран предупредили своих граждан о том, что россияне нетерпимо относятся к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. В связи с этим во время поездки на ЧМ-2018 им может грозить опасность. Напоминают им и о том, что в России действует закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.