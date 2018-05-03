Под Ростовомподростка похитили ради десяти тысяч рублей, а в Тюмени заместитель директора продуктовой сети попытался украсть бутылку водки из магазина. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Под Ростовомподростка похитили ради десяти тысяч рублей, а в Тюмени заместитель директора продуктовой сети попытался украсть бутылку водки из магазина.Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Нижегородской области на майских праздникахутонули три человека. Так, 28 апреля в реке Ветлуга в Ветлужском районе и 2 мая вреке Пижма в Тоншаевском районе были обнаружены тела двух мужчин, 1950 и 1970годов рождения, пишет Ночью 30 апреля жительница поселка ВиляВыксунского района сообщила, что на Вильском пруду утонул ее 34-летний сын. Каквыяснилось, вечером 29 апреля два молодых человека отправились на лодке нарыбалку. На середине пруда лодка перевернулась. Один из них смог выплыть исообщил матери товарища о произошедшем.Разбойная группа, прозванная "приморскимипартизанами", признана виновной в убийстве четырех человек с цельюзавладения их имуществом и наркотиками, а пятеро ее членов приговорены в общейсложности к 103 годам колонии строгого режима. На их счету убийствомилиционеров и наркодельцов в Приморскомкрае, сообщает Напервом суде их обвинили и приговорили к крупным срокам заключения, на второмсуде после апелляции их оправдали. На третьем суде их все-таки призналивиновными и приговорили к срокам от 25 до восьми лет. Осужденные свою вину непризнали.Банда под Ростовом похитила школьника ради выкупа. По данным следствия, 30 апреля фигуранты напали на 17-летнего парня. Далееони насильно усадили его в машину и удерживали четыре часа, передает . У пострадавшего требовали десять тысяч рублей. Подростка отпустили послетого, как его мать передала деньги. Троих нападавших удалось задержать, сейчасони арестованы. В данный момент идет розыск еще одного нападавшего. По фактупроизошедшего завели уголовные дела.Казани мужчина убил беременную, сообщаетПоверсии следствия, вечером 1 мая квартире одного из домов по улице Советскаянаходившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний местный житель поссорилсяс 33-летней любовницей. Женщина стала упрекать гражданского супруга, что он неработает, злоупотребляет спиртным, а она на шестом месяце беременностивынуждена подрабатывать частным извозом. В ответ мужчина ударил ее ножом вгрудь. Сын потерпевшей от первого брака вызвал бригаду скорой помощи, но подороге в больницу женщина скончалась.Заместитель директора продуктовой сетипопытался украсть бутылку водки из магазина в Тюмени, сообщает Инцидент произошел 2 мая, около 12 часов. 34-летний мужчина, схватив бутылку водки, выбежал из продуктовогомагазина, чем привлек внимание полицейских. Стражи порядка догнали воришку идоставили его в отдел для выяснения обстоятельств. Похищенную бутылку сгорячительным напитком вернули в продуктовый магазин. В отношенииправонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Попытка грабежа".Омскиеследователи занялись маньяком из Подгородки. Впаблике "Омск ВК" появился анонимный пост об изнасиловании девушки натерритории загородного комплекса "Подгородный" в ночь с 29 на 30 апреля. В немговорится, что пострадавшая отдыхала с коллегами, а когда начала собиратьсядомой, оказалось, что у нее сел телефон. Вызвать такси она попросилаадминистратора базы отдыха, а сама ушла в туалет. Вернувшись, девушка села внекую машину, но та увезла ее не домой, а в лес. "Несколько раз [мужчина] (какоказалось, это был не просто случайный человек, это работник базы) насиловал ееи издевался, потом позвонил другу (также сотруднику этой"чудо-базы"), который также изнасиловал ее. Они употребляли водку ибыли изрядно пьяны, заливали насильно водку девушке. Ее хотели сдать "варенду"! Но сделка не случилась", – цитирует пост По словам автора сообщения, измученную девушку привезлиобратно на базу отдыха и продолжили издеваться в помещении для персонала.Оттуда она смогла убежать.В Ижевске мужчина выпал из окна четвертого этажа, сообщает Пострадавшего доставили в больницу. Инцидент произошел 2 маяоколо 17:50. Сейчас по факту падения правоохранители проводят проверку,выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.Полуторагодовалаядевочка зарезана пьяным мужчиной в Нижнем Тагиле, пишет Трагедия произошла 29 апреля: 49-летний житель Кушвы убилдочь своего друга. По версии следствия, семья переезжалаиз Кушвы в Нижний Тагил. Они попросили друга семьи помочь им с перевозкойвещей, тот согласился. Спустя несколько часов все собрались на кухне истали распивать спиртные напитки. В это время в соседней комнате начала плакатьмаленькая дочь хозяев квартиры. Мать не могла успокоить девочку. Вкакой-то момент нетрезвый гость взял нож, зашел в комнату и зарезал ребенка. Полицейские задержали мужчинув этот же день. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.В одной из многоэтажекгорода Фролово Волгоградской области взорвался газ. Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В егорезультате были выбиты стекла в здании, однако несущие конструкции осталисьцелыми, передает Пожилая женщина,живущая в квартире, где произошёл взрыв, была госпитализирована. Врачиутверждают, что она не пострадала, но находится в шоке. В мэрии Фроловопредположили, что причиной взрыва могла стать утечка газа из-за использованияустаревшего и неисправного газового шланга.В Касимовском пруду микрорайона Шакша вУфе вновь снесло дамбу. Об этом в соцсетях сообщает лидер региональногоотделения “Зеленой лиги” Тамара Хабибуллина. По ее словам, ее срывает ужетретий раз за последние годы. "Опять погибла рыба, которую налетели подбиратьполчища чаек. Картина неприглядная и удручающая. Люди на машинах по привычкеприезжают отдыхать на берега пруда, а там вот это зрелище. Сухую траву вдольберега пруда кто-то подпалил, и как говорят свидетели, ее приезжали тушитьпожарными машинами", – цитирует женщину сообщаетВ администрации Калининского районаУфы по этому поводу устно комментировать отказались, но уверили, что ситуация сдамбой находится под контролем.Житель Уфы в пьяномвиде устроил ДТП в Казани на чужом авто, Мужчинабыл ранее лишен водительского удостоверения. В салоне авто в момент авариинаходился шестилетний сын виновника ДТП. Мужчина приехал в Татарстан назаработки. В выходные дни он вместе с приятелем и своим ребенком отдыхал. Дружескиепосиделки сопровождались распитием спиртного. Под воздействием алкоголя уфимецрешил прокатить сына на автомобиле приятеля. Мужчина взял ключи, когда приятельуснул, посадил ребенка на заднее сидение иномарки, не пристегнув ремнембезопасности, и поехал. Во время пьяной поездки авто протаранило иномарку,которую отбросило на трамвайные пути. К счастью, мальчик телесных поврежденийне получил. А 26-летний отец доставлен в медучреждение с сотрясением головногомозга.