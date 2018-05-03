Почти не один эфир программы Пусть говорят, посвященной скандальному разводу Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна не обходится без журналиста Дениса Сорокина. Он знает об оборотистой киевское пианистке чуть больше, чем простые люди. И, кажется, имеет на нее серьезные виды. За кулисами шоу Три аккорда в Кремле ним встретился корреспондент Dni.Ru.

Почти не один эфир программы "Пусть говорят", посвященной скандальному разводу Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна не обходится без журналиста Дениса Сорокина. Он знает об оборотистой киевское пианистке чуть больше, чем простые люди. И, кажется, имеет на нее серьезные виды. За кулисами шоу "Три аккорда" в Кремле ним встретился корреспондент Dni.Ru."Виталина – девушка, конечно, интересная, – улыбается Денис. – И я понимаю, почему на нее в свое время обратил внимание Джигарханян. В ней есть женский манок. (Сам Джигарханян млел: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – Прим. ред). Но сейчас, мне кажется, красавица-Виталина совсем забила на свою личную жизнь. Я у нее несколько раз спрашивал, как складываются ее отношения на личном фронте, но она обходила эту тему стороной. Хотя вкратце обронила, что у нее никого сейчас нет. Она переживает свое одиночество. Молодая, талантливая, предприимчивая, деловая, хваткая, оборотистая – и без мужика. А приданое у нее какое – квартиры, деньги!""Такая дама, как Виталина, не должна быть одна, – сластолюбиво улыбается Сорокин. – Я считаю, что ей надо переключиться с квартирного вопроса и выяснения отношений с Джигарханяном на личную жизнь, надо найти новую любовь – желательно, своего ровесника. Ей нужен такой мужчина, с которым она бы почувствовала себя слабой, с которым забыла про проблемы, которые на нее навалились. Она достойна женского счастья – и на одном Джигарханяне свет клином сходиться не должен"."Кстати, после выхода первой программы "Пусть говорят" про Виталину, ко мне стали обращаться многие солидные мужчины, которые просят познакомить их с Виталиной. Там есть и банкиры, и артисты. Она ведь "зажигает" не только Армена Борисовича. Думаю собрать лучших и передать их ненасытной Цымбалюк-Романовской. Может, покажу их перед этим главному секс-символу нашей сцены – Насте Волочковой, она, думаю, не откажется помочь в этом вопросе, посоветовать, выбрать. Я уверен: Виталине нужен бык-осеменитель, а не гламурный тусовщик. Только с таким она найдет свое счастье"