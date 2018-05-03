Если вам приснился конец света – не пугайтесь. Обычно подобный сон лишь отражает ваше внутреннее состояние. Детали сновидения помогут найти более точную расшифровку и понять, что означает такое явление.

Если вам приснился конец света – не пугайтесь. Обычно подобный сон лишь отражает ваше внутреннее состояние. Детали сновидения помогут найти более точную расшифровку и понять, что означает такое явление.Привидевшийся апокалипсис сонник трактуеткак сигнал о важных, волнительных, порой явлениях в реальной жизни.Зачастую такому сну предшествует отношений со второй половинкой илиблизкого человека.Однако существуют и положительные объяснения такого сюжета. По соннику Миллера конец света, увиденный со стороны,считается предвестием достатка и покоя. При этом если вы пострадали из-закатаклизмов или погибли, то сон предупреждает о на иматериальных потерях.В частности, апокалипсис из-запророчит удачное или речное . Еслиже поток захлестнул вас и понес за собой, то наяву будеттяжело сдвинуть дела с мертвой точки из-за непредвиденных преград.Конец света в результате– сон к обману или разочарованию поведением окружающих. Если вас изувечило или отбросило взрывной волной, сонникпредупреждает о неудачах в бизнесе, а также незаслуженном обвинении в распускании и слухов.Стоит отметить, что во многих сонниках толкование конца света сильно отличается в зависимости от пола человека, увидевшего сон. толкователи традиционно сулят крупные финансовые трудности. – рождение долгожданных или .