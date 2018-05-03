Похищение или преднамеренная изоляция – так оценил глава МИД России отказ британских властей предоставить доступ к Скрипалям. Лондон в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии ограничивается пустыми заявлениями и мегафонной дипломатией, заявил Сергей Лавров.

Похищение или преднамеренная изоляция – так оценил глава МИДРоссии отказ британских властей предоставить доступ к Скрипалям. Лондон в делеоб отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии ограничивается пустымизаявлениями и "мегафонной дипломатией", заявил Сергей Лавров.Абсолютно неприемлемым считает поведение властей ВеликобританииСергей Лавров. Глава МИД России подчеркнул, что Лондон подменяетпрофессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международныхмеханизмов пустыми заявлениями. Москву же в первую очередь беспокоит состояниездоровья пострадавших, втянутых англичанами в эту провокацию."Поведение британских властей вызывает множествовопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположеннойнедалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшиеупрятаны британскими спецслужбами", – заявил Лавров в интервьюитальянскому изданию "Панорама".Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлиюнашли отравленными в британском Солсбери в начале марта. Инцидент спровоцировалмеждународный скандал, в результате чего отношения России и Запада резкообострились. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, российскаясторона это категорически отрицает."В свое время у Гитлера тоже была в ходу операция подговорящим названием "Ночь и туман", когда людей похищали везде и влюбое время, и никто не знал, что с ними произошло – они пропадали навсегда. Нехотелось бы, чтобы в этом случае произошло что-то подобное. Пока Скрипалей – наносилках или на своих ногах – не предъявили мировому сообществу, Россия вправезаявить о намеренном и целенаправленном похищении собственных граждан", – отметилв эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук.По словам эксперта, сейчас "дело Скрипалей" слегка ушло в тень.Однако Запад в любой момент готов "вытащить эту папку из стола". Лавроввновь обратил внимание мирового сообщества на главный вопрос: если Скрипали,как заявляет Лондон, живы и здоровы, то почему их до сих пор не видно? В такомслучае, уверен политолог, речь действительно идет об элементарном похищении людей.