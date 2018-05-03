Похищение или преднамеренная изоляция – так оценил глава МИД
России отказ британских властей предоставить доступ к Скрипалям. Лондон в деле
об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии ограничивается пустыми
заявлениями и мегафонной дипломатией, заявил Сергей Лавров.
Похищение или преднамеренная изоляция – так оценил глава МИД
России отказ британских властей предоставить доступ к Скрипалям. Лондон в деле
об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии ограничивается пустыми
заявлениями и "мегафонной дипломатией", заявил Сергей Лавров.
Абсолютно неприемлемым считает поведение властей Великобритании
Сергей Лавров. Глава МИД России подчеркнул, что Лондон подменяет
профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных
механизмов пустыми заявлениями. Москву же в первую очередь беспокоит состояние
здоровья пострадавших, втянутых англичанами в эту провокацию.
"Поведение британских властей вызывает множество
вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной
недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие
упрятаны британскими спецслужбами", – заявил Лавров в интервью
итальянскому изданию "Панорама".
Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
нашли отравленными в британском Солсбери в начале марта. Инцидент спровоцировал
международный скандал, в результате чего отношения России и Запада резко
обострились. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, российская
сторона это категорически отрицает.
"В свое время у Гитлера тоже была в ходу операция под
говорящим названием "Ночь и туман", когда людей похищали везде и в
любое время, и никто не знал, что с ними произошло – они пропадали навсегда. Не
хотелось бы, чтобы в этом случае произошло что-то подобное. Пока Скрипалей – на
носилках или на своих ногах – не предъявили мировому сообществу, Россия вправе
заявить о намеренном и целенаправленном похищении собственных граждан", – отметил
в эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук.
По словам эксперта, сейчас "дело Скрипалей" слегка ушло в тень.
Однако Запад в любой момент готов "вытащить эту папку из стола". Лавров
вновь обратил внимание мирового сообщества на главный вопрос: если Скрипали,
как заявляет Лондон, живы и здоровы, то почему их до сих пор не видно? В таком
случае, уверен политолог, речь действительно идет об элементарном похищении людей.