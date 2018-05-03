Российскому художнику Петру Павленскому запрещают прогулки в тюремном дворе во Франции. Он должен подать письменную просьбу о прогулках, но для него это неприемлемо.

Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому запрещают прогулки в тюремном дворе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его соратница Ксения Оксман.Павленский рассказал ей, что над ним "изощренно издевается" тюремная администрация. От него потребовали подать письменное прошение о прогулках. Но для него это неприемлемо как для художника – у него принцип ничего не просить у администрации."Полгода я сижу в одиночной камере и уже четвертый месяц полностью лишен прогулок в большом дворе за отказ унижаться и писать начальнику бумагу", — процитировала Оксман слова Павленского.Оксман сообщила, что "администрация мотивирует отказ в прогулках заботой о безопасности Петра", указывая, что он русский, медийная личность и не знает французского языка.Петр Павленский был задержан в октябре за поджог здания Банка Франции, напоминает РИА Новости. Суд в феврале продлил ему срок ареста еще на четыре месяца. Согласно французскому законодательству, поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.В России и за рубежом Павленский известен как исполнитель ряда скандальных акций. Он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои гениталии к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ. В мае прошлого года он получил политическое убежище во Франции.