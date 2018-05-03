Частые походы в сауну значительно снижают риск инсульта. Такой вывод сделали финские ученые.

Частыепоходы в сауну значительно снижают риск инсульта. Такой вывод сделали финскиеученые.Исследованиедлилось на протяжении 15 лет. Участие в нем приняли 1628 человек от 53 до 74лет.Добровольцыбыли разделены на три группы. Первая посещала традиционную финскую сауну раз внеделю, вторая – два-три раза в неделю и третья – от четырех до семи раз, передаетОказалось,что у тех пожилых людей, которые ходили в сауну хотя бы раз в неделю, риск был сниженна 14%. А те, кто парился до семи раз в неделю, риск инсульта был снижен на61%. Причем, эффект наблюдался и у женщин, и у мужчин.Эта связь сохранялась и с учетом других факторов: возраста, пола, веса, наличия диабета, употребления алкоголя и занятий спортом. По мнению специалистов, причиной может быть то, что посещение сауны помогает снизитькровяное давление, активизировать иммунную систему, улучшить работу сердца иорганов кровообращения.Ученыеподчеркивают, что конкретные механизмы влияния пребывания в сауне на состояниездоровья не изучались. Примечательно, что в работе рассматривались толькотрадиционные финские сауны, поэтому нельзя сказать, распространяются липолученные результаты на бани.Напомним,ранее главным врагом гипертоников названа соль. Поданным ученых Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, ееследует вовсе исключить из рациона – или хотя бы сократить ее потребление до1500 миллиграммов в день.