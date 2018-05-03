Суздаль выбился в тройку лидеров по туристическому потоку. Рейтинг составляли исходя из того, сколько туристов приходится на одного жителя города. Оказалось, что в Суздале это соотношение 175 к одному. Обогнал его лишь Плёс в Ивановской области.

Суздаль выбился в тройку лидеров по туристическому потоку. Рейтинг составляли исходя из того, сколько туристов приходится на одного жителя города. Оказалось, что в Суздале это соотношение 175 к одному. Обогнал его лишь Плёс в Ивановской области. Там на одного жителя приходится 210 туристов. Такие данные предоставило аналитическое агентство ТурСтат. К слову, в Суздаль гости приезжают в основном на один-два дня в выходные и праздничные дни.