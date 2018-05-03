Су-27 и в самом деле один из лучших истребителей, созданных российскими конструкторами. Странно, что американцы осознали это только сейчас, удивляются российские эксперты.

Су-27 и в самом деле один из лучших истребителей, созданныхроссийскими конструкторами. Странно, что американцы осознали это только сейчас,удивляются российские эксперты.На мировом рынке вооружений, фактически, два основных игрока– США и Россия. При этом американцы, в силу характера, привыкли считать своеоружие непревзойденным. Эти и объясняется тот факт, что они так поздно осозналиуникальность российского Су-27, отмечают эксперты.Одним из лучших самолетов признал многоцелевой истребительСу-27 американский аналитический журнал The National Interest. Эксперты изданияотмечают, что к легендарным советским летательным аппаратам относятся Миг-15,Миг-21, Миг-25 и Миг-29 – но "сушка" все же лучшая."Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел,что компоновка Су-27 является не просто одной из лучших, она являетсяидеальной. То есть советские конструкторы соединили крыло с фюзеляжем, использовалиуникальную механизацию и добавили двигатели с изменяемым вектором тяги, -рассказал мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах АндрейКрасноперов. По словам летчика-инструктора, совокупность всех этих инженерныхрешений вынуждает американских военных аналитиков ставить Су-27 во главу спискалучших военных самолетов мира.Американское издание сравнивало российскую машину с всепогоднымистребителем четвертого поколения F-15 Eagle. Однако, по словам Красноперова, схемапланера Су-27 позволяет выполнять такие фигуры высшего пилотажа, о которыхамериканские летчики могут только мечтать. "Компоновка планера и мощныедвигатели с изменяемым вектором тяги позволяют самолету выполнять такие фигурыпилотажа, как колокол, кобра Пугачева, различные перевороты. Да Су-27 чуть лине хвостом вперед может летать", – подчеркнул эксперт в интервью .Летчик-инструктор отметил, что, во-первых, американские самолетыне обладают такими возможностями. А во-вторых, летчики ВВС США просто боятся что-топохожее делать.