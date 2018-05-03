Су-27 и в самом деле один из лучших истребителей, созданных
российскими конструкторами. Странно, что американцы осознали это только сейчас,
удивляются российские эксперты.
Су-27 и в самом деле один из лучших истребителей, созданных
российскими конструкторами. Странно, что американцы осознали это только сейчас,
удивляются российские эксперты.
На мировом рынке вооружений, фактически, два основных игрока
– США и Россия. При этом американцы, в силу характера, привыкли считать свое
оружие непревзойденным. Эти и объясняется тот факт, что они так поздно осознали
уникальность российского Су-27, отмечают эксперты.
Одним из лучших самолетов признал многоцелевой истребитель
Су-27 американский аналитический журнал The National Interest. Эксперты издания
отмечают, что к легендарным советским летательным аппаратам относятся Миг-15,
Миг-21, Миг-25 и Миг-29 – но "сушка" все же лучшая.
"Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел,
что компоновка Су-27 является не просто одной из лучших, она является
идеальной. То есть советские конструкторы соединили крыло с фюзеляжем, использовали
уникальную механизацию и добавили двигатели с изменяемым вектором тяги, -
рассказал мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей
Красноперов. По словам летчика-инструктора, совокупность всех этих инженерных
решений вынуждает американских военных аналитиков ставить Су-27 во главу списка
лучших военных самолетов мира.
Американское издание сравнивало российскую машину с всепогодным
истребителем четвертого поколения F-15 Eagle. Однако, по словам Красноперова, схема
планера Су-27 позволяет выполнять такие фигуры высшего пилотажа, о которых
американские летчики могут только мечтать. "Компоновка планера и мощные
двигатели с изменяемым вектором тяги позволяют самолету выполнять такие фигуры
пилотажа, как колокол, кобра Пугачева, различные перевороты. Да Су-27 чуть ли
не хвостом вперед может летать", – подчеркнул эксперт в интервью .
Летчик-инструктор отметил, что, во-первых, американские самолеты
не обладают такими возможностями. А во-вторых, летчики ВВС США просто боятся что-то
похожее делать.