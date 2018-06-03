Звезда телепроекта Дом-2 Тата Блюменкранц поделилась со своими подписчиками в Instagram умилительным фотографией маленькой дочери, принимающей солнечные ванны в одной лишь косынке. В комментария ожидаемо разгорелся настоящий скандал. Некоторые пользователи Сети сочли, что ребенку в таком виде появляться на улице нельзя.

Звезда телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц поделилась со своими подписчиками в Instagram умилительным фотографией маленькой дочери, принимающей солнечные ванны в одной лишь косынке. В комментария ожидаемо разгорелся настоящий скандал. Некоторые пользователи Сети сочли, что ребенку в таком виде появляться на улице нельзя.Над большинство участников "Дома-2", даже бывших, довлеет своеобразное "проклятие" этого шоу. Дело в том. что почти любая фраза, поступок или даже мысль звезд телепроекта может спровоцировать огромный скандал.Не стала исключением из этого печального правила и красавица Тата Блюменкранц. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, которая при первом взгляде не может вызвать ничего, кроме умиления. На снимке маленькая дочь участницы проекта с блаженным видом сидит на берегу. Из одежды на ней – только косынка на голове."Мой сладкий ребенок принимает солнечные ванны ☀️☀️☀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она кадр. Однако некоторые подписчики даже тут нашли к чему придраться. По их мнению, ребенку не стоит сидеть на песке в чем мать родила.Пользователи Сети испугались за здоровье малышки. И такая безответственность по отношению к собственному ребенку буквально взбесила многих из них. "Надо хотя бы плавочки одеть а то букашки всякие могут", "А где трусы у ребенка ?", "не гигиенично вообще", "Тата, не пускайте малышку без плавок на песок, там ведь много разной заразы, люди ходят босыми ногами на которых грибок", "Оденьте ребенку трусы", "Вроде все взрослые люди,нельзя что б ребенок был в песке без трусиков,особенно девочки", – возмутились комментаторы.Ожидаемо у Таты Блюменкранц отыскались защитники из числа подписчиков, и дискуссия свелась к взаимным оскорблениям пользователей Сети. Впрочем, самые стойкие не поддались этому порыву и продолжили предупреждать об опасности сидения ребенка голым на песке.